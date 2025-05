Feuerwehr rettet älteren Menschen aus brennender Wohnung

Küchenbrand in Graz: Dramatische Rettung einer älteren Frau

In den frühen Morgenstunden des Montags, dem 26. Mai 2025, musste die Berufsfeuerwehr Graz zu einem Einsatz am Lendkai, direkt gegenüber des ikonischen Kunsthauses Graz, ausrücken. Hintergrund war ein Küchenbrand in einer Wohnung, der schnell ernste Dimensionen annahm.

Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgte um 07:31 Uhr, als besorgte Nachbarn Rauch aus der Wohnung dringen sahen. Einsatzkräfte trafen kurz darauf vor Ort ein und fanden eine chaotische Situation vor. Aus den Fenstern des betroffenen Apartments quollen dichte Rauchschwaden, was auf eine akute Bedrohung durch die Flammen hindeutete.

Eine ältere Frau, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung aufhielt, war in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt und musste umgehend in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehrleute reagierten prompt, setzten eine Drehleiter ein und konnten die Frau unverletzt aus ihrer misslichen Lage retten. Dank ihres schnellen Eingreifens wurde Schlimmeres verhindert.

Die Feuerwehr Graz lobte die reibungslose Zusammenarbeit bei der Rettungsaktion. Feuerwehrsprecher Markus Schmidt erklärte: „Der schnelle Einsatz der Nachbarn, die sofort die Feuerwehr alarmierten, war entscheidend, um das Schlimmste zu verhindern. Wir möchten alle Bürgerinnen und Bürger ermutigen, bei Anzeichen von Feuer sofort zu handeln.“

Die genauen Brandursachen sind derzeit noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um festzustellen, ob technische Defekte oder menschliches Versagen ursächlich für den Brand waren. Ein Sprecher der Polizei betonte: „Wir nehmen jeden Brand ernst und prüfen alle Möglichkeiten.“

Auch die Grazer Berufsfeuerwehr weist immer wieder auf die Gefahren von Küchenbränden hin, die oft durch Überhitzen von Fett oder unsachgemäße Benutzung von Elektrogeräten ausgelöst werden können. Ein kleiner Funke kann in diesen Fällen zu einer verheerenden Flammenentwicklung führen. Daher ist es ratsam, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, wie die Installation von Rauchmeldern, die regelmäßig überprüft werden sollten.

Die Einsatzkräfte waren bis etwa 09:00 Uhr vor Ort, um den Brand vollständig zu löschen und die Wohnung zu belüften. Der Einsatz konnte letztlich erfolgreich abgeschlossen werden, ohne dass weitere Personen oder angrenzende Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Feuerwehr rät allen Bürgern, sich im Brandfall ruhig zu verhalten und sofort die Feuerwehr zu kontaktieren, anstatt selbst zu versuchen, das Feuer zu löschen.

Diese dramatischen Ereignisse erinnern uns daran, wie wichtig Brandschutz und Sicherheit in unseren eigenen vier Wänden sind. Eine informierte und vorbereitete Bevölkerung kann dazu beitragen, dass potenzielle Brandgefahren rechtzeitig erkannt und gemildert werden können.





