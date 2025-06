Feuerwehreinsätze: Sturmschäden in Wien blieben überschaubar

Das heftige, jedoch kurz andauernde Gewitter, das am Montagabend über Wien zog, führte laut Feuerwehr zu mehreren Einsätzen. Die Bundeshauptstadt kam dabei relativ glimpflich davon, da hauptsächlich lose Äste und Bauteile gemeldet wurden. Andere Bundesländer erlitten hingegen deutlichere Schäden durch den Sturm.

WIEN. Am späten Montagnachmittag beziehungsweise frühen Abend erreichte eine Gewitterfront aus dem Norden Wien. Die Region wurde von kräftigen Sturmböen, intensiven Regenschauern und lautem Donner heimgesucht. Die Temperaturen fielen dramatisch von 34 Grad auf etwa 23 Grad innerhalb kürzester Zeit, was für viele Wiener eine willkommene Abkühlung darstellte.

Trotz der Intensität des Sturms passierte in Wien jedoch nichts Dramatisches. Laut Feuerwehrsprecher Christian Feiler war die Feuerwehr nur bei „einer Handvoll“ größerer Einsätze gefordert, meist aufgrund von losen Ästen und gefährlichen Bauteilen. Personenschäden wurden glücklicherweise nicht gemeldet. Selbst einen Tag nach dem Unwetter gab es nur kleinere Nachwehen, in Form eines Feuerwehr-Einsatzes wegen eines losen Astes in der Mariahilfer Straße:

In anderen Bundesländern war die Lage weit gravierender. Insbesondere in den westlichen Bundesländern Salzburg und Vorarlberg, wo der Sturm erheblichen Schaden anrichtete. In Dornbirn wurde beispielsweise die Karrenseilbahn von heftigen Sturmböen lahmgelegt. 19 Personen und ein Hund waren über vier Stunden in einer Gondel gefangen und mussten durch Rettungskräfte abgeseilt werden, was ein äußerst dramatisches Bild abgab.

Auch die Steiermark war nicht verschont geblieben. Hier verursachte der Sturm mehrere Blaulichteinsätze. In einem besonders tragischen Vorfall wurde ein 77-jähriger Mann im Graz-Umgebung von einem umstürzenden Baum getroffen und schwer verletzt, was die Aufmerksamkeit der Rettungskräfte auf sich zog. Dies zeigt, dass trotz der meist glimpflichen Abwicklung des Sturms in Wien die Gefahren, die solche Unwetter mit sich bringen, nicht zu unterschätzen sind.

