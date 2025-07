FH Joanneum: Anmeldung zur Summer Business School bis zum 14. August geöffnet

Bis zum 14. August (bzw. bis 20. Juli mit Frühbucherbonus) können Interessierte noch für die Summer Business School der FH Joanneum anmelden.

GRAZ. Die FH Joanneum bietet in diesem Jahr wieder von 2. bis 12. September die Summer Business School an. Diese etablierte Einrichtung, die seit über 25 Jahren besteht, bietet eine Vielzahl von Seminaren aus den Themenbereichen IT, Medien-Trends, PR, Nachhaltigkeit, Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, praktische Fähigkeiten wie den Umgang mit Microsoft Excel, Podcast-Entwicklung sowie Rhetorik und Problemlösungstechniken zu erlernen.

Anmeldung bis 14. August

Die Summer Business School der FH Joanneum bietet nicht nur Fachwissen, sondern auch wertvolle Netzwerkmöglichkeiten. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können von erfahrenen Dozierenden sowie Gastreferierenden profitieren, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus der Praxis teilen. Zudem erhalten Mitarbeiter, Studierende sowie Schülerinnen und Schüler der steirischen Hochschulen einen Rabatt von 50 % auf die Kurse. Absolventen der FH Joanneum kommen mit einem 25 % Rabatt ebenfalls in den Genuss von reduzierten Kursgebühren.

Die Anmeldung zu den einzelnen Seminaren ist noch bis zum 14. August möglich, doch wer sich bis zum 20. Juli anmeldet, kann von einem Frühbucherbonus profitieren. Das gesamte Programm, einschließlich der Kursbeschreibung und Teilnahmebedingungen, findet sich auf der offiziellen Website der Summer Business School: www.sbs.fh-joanneum.at.

