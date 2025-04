FH Technikum Wien: Forschungsprojekt zur Behandlung von Nervenverletzungen bei Patienten

Das Forschungsprojekt „ArtNerve“ der FH Technikum Wien entwickelt künstliche Nerventransplantate, um die Heilung peripherer Nervenverletzungen zu verbessern. Erste Laborergebnisse zeigen vielversprechende Fortschritte, die Betroffenen neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen könnten, und könnten die Art und Weise revolutionieren, wie solche Verletzungen behandelt werden. WIEN/BRIGITTENAU. Ein innovatives Forschungsprojekt an der FH Technikum Wien bringt neue Hoffnung für Menschen, die an schweren Nervenverletzungen leiden. Periphere Nervenverletzungen, bedingt durch Unfälle, chirurgische Eingriffe oder Krankheiten wie Diabetes, können das tägliche Leben der Betroffenen stark einschränken. Oft sind herkömmliche Behandlungsmethoden unzureichend und führen nicht zu einer vollständigen Genesung. Das von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) geförderte Projekt „ArtNerve“ verfolgt das ambitionierte Ziel, künstliche Nerventransplantate zu entwickeln, die nicht nur die Heilung beschleunigen, sondern auch den Patienten neue Perspektiven auf ein besseres Leben bieten könnten. Angesichts der steigenden Inzidenz von Nervenverletzungen ist diese Forschung besonders relevant. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind Nervenverletzungen die Hauptursache für langfristige Behinderungen in vielen Ländern. Siehe auch BLOCHZUG in Dobl-Zwaring 2025 - Graz Event Brücke von Forschung zu Praxis Die ersten Ergebnisse aus den Laborarbeiten zeigen vielversprechende Fortschritte. Die künstlichen Nerventransplantate sind speziell so konzipiert, dass sie das gezielte Wachstum von Axonen, den Fortsätzen der Nervenzellen, unterstützen. Diese innovative Technik könnte den Weg für bessere Regenerationsmethoden ebnen. Das Projekt wird zudem von klinischen Experten begleitet, um sicherzustellen, dass die entwickelten Transplantate den regulatorischen Anforderungen entsprechen und eines Tages in klinischen Anwendungen eingesetzt werden können. „Unser Ziel ist es, die Brücke von der Forschung hin zur praktischen Anwendung für Patientinnen und Patienten zu schlagen“, erklärt Carina Huber-Gries, Leiterin der Fakultät Life Science Engineering. Die Vision ist, dass solche künstlichen Transplantate zukünftig in Kliniken eingesetzt werden können, um die Lebensqualität der Patienten signifikant zu verbessern. Siehe auch Liesing: Pickleball vereint Sportler mit und ohne Behinderung Das könnte dich auch interessieren:

