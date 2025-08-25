FIGHTNESS Dein Gym – Prager Str. 126A, 1210 Wien, Austria

Bild= Symbolbild – KI generiert





FIGHTNESS Dein Gym: Ihr Fitnessstudio für alle Bedürfnisse

Einführung

FIGHTNESS Dein Gym ist nicht nur ein Fitnessstudio, sondern eine Community für Menschen, die ihre körperliche und geistige Gesundheit verbessern möchten. Mit modernen Geräten, einem vielfältigen Kursangebot und einem engagierten Team bietet das Gym für jeden etwas – egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Sportler sind.

Leistungen und Ausstattung

Das Fitnessstudio verfügt über eine breite Palette an Trainingsmöglichkeiten. Zu den Hauptangeboten zählen:

Krafttraining: Hochmoderne Kraftstationen und Freihanteln stehen bereit, um Muskeln aufzubauen und die Körperkraft zu steigern.

Cardio-Bereich: Der Cardio-Bereich ist mit erstklassigen Laufbändern, Crosstrainern und Fahrradergometern ausgestattet.

Kurse: FIGHTNESS bietet eine Vielzahl von Gruppenkursen, darunter Yoga, Pilates, Zumba, und Kampfsport-Workshops. Diese Kurse sind auf verschiedene Fitnesslevel abgestimmt.

Personal Training: Individuelle Trainingsprogramme, die von erfahrenen Trainern erstellt werden, sind ebenfalls verfügbar, um spezifische Ziele zu erreichen.

Zielgruppe

FIGHTNESS Dein Gym richtet sich an eine breite Zielgruppe:

Anfänger: Das Gym bietet Einführungsprogramme und Kommunikationsnächte, um neuen Mitgliedern den Einstieg in die Fitnesswelt zu erleichtern.

Fortgeschrittene: Für sportliche Personen stehen spezielle Trainingsformate und Herausforderungen bereit, die den Fortschritt fördern.

Senioren: Mit speziellen Programmen, die auf die Bedürfnisse älterer Mitglieder abgestimmt sind, wird auch diese Zielgruppe optimal unterstützt.

Familien: Das Gym fördert eine familiäre Atmosphäre und bietet Kinderbetreuung sowie Familienrabatte.

Vorteile

Die Vorteile von FIGHTNESS Dein Gym sind zahlreich:

Vielseitiges Kursangebot: Die Vielfalt an Angeboten sorgt dafür, dass für jeden Geschmack und jedes Fitnesslevel etwas dabei ist.

Professionelles Team: Die hochqualifizierten Trainer stehen jederzeit für Fragen und Unterstützung zur Verfügung.

Flexible Öffnungszeiten: Mit täglichen Öffnungszeiten von 6:00 bis 22:00 Uhr, auch an Wochenenden, können Mitglieder zu einem für sie passenden Zeitpunkt trainieren.

Sauna und Erholung: Nach dem Training können Mitglieder die Sauna nutzen, um sich zu entspannen und zu regenerieren.

Preise und Sonderangebote

FIGHTNESS Dein Gym bietet flexible Mitgliedschaftsmodelle an, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind:

Monatliche Mitgliedschaft: Ab 39€ pro Monat, ideal für diejenigen, die nicht an langfristige Verträge gebunden sein wollen.

Jahresmitgliedschaft: 399€ im Jahr, was monatlich 33,25€ entspricht. Diese Option bietet die besten Ersparnisse.

Studentenrabatt: Studierende erhalten 20% Rabatt auf die monatliche Mitgliedschaft.

Schnupperangebote: Neue Mitglieder können das Gym einen Monat lang für nur 19€ testen.

Öffnungszeiten

Das Fitnessstudio hat täglich von 6:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. So können Mitglieder flexibel in ihren Alltag integrieren, wann sie trainieren möchten.

Fazit

FIGHTNESS Dein Gym ist der ideale Ort für alle, die aktiv werden wollen. Mit einer umfassenden Ausstattung, einem vielfältigen Kursangebot und einem engagierten Team richtet sich das Fitnessstudio an eine breite Zielgruppe und ermöglicht jedem, seine Fitnessziele zu erreichen. Besuchen Sie uns und entdecken Sie, wie Fitness Spaß machen kann!

FIGHTNESS Dein Gym

Adresse: Prager Str. 126A, 1210 Wien, Austria

