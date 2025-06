Filip Rózga: SK Sturm Graz sichert sich polnisches Mittelfeldtalent

Der SK Sturm Graz, amtierender Meister der österreichischen Bundesliga, hat seine Kaderplanung weiter vorangetrieben und präsentiert mit Filip Rózga einen vielversprechenden Neuzugang. Der 18-jährige polnische U19-Teamspieler wechselt von Cracovia in die Steiermark, wo er das offensive Mittelfeld verstärken soll.

GRAZ. Der SK Puntigamer Sturm Graz hat sich mit Filip Rózga einen talentierten Spieler gesichert, der in der vergangenen Saison bei Cracovia in der polnischen Ekstraklasa beachtliche Leistungen zeigte. Der U19-Nationalspieler Polens ist nicht nur im offensiven Mittelfeld zu Hause, sondern kann auch flexibel auf den Flügeln eingesetzt werden.

Michael Parensen, Geschäftsführer Sport des SK Sturm Graz, hebt hervor: „Mit Filip Rózga konnten wir ein absolutes Toptalent für uns gewinnen, das bei vielen Vereinen am Zettel stand. Dementsprechend froh und stolz sind wir, dass er sich für uns entschieden hat.“ Rózga soll in Graz die nötige Zeit bekommen, um sich zu entwickeln und sein Potenzial auszuschöpfen.

Stammspieler in Polen



In der abgelaufenen Saison der polnischen Ekstraklasa kam Rózga auf 29 Einsätze, in denen er zwei Tore erzielte und drei Assists gab. Trotz seines jungen Alters zeigt der Offensivspieler vielversprechende Ansätze, die in der neuen Umgebung weiter gefördert werden sollen. Er unterschreibt einen langfristigen Vertrag in Graz, wobei die Ablösesumme zwischen den Klubs vertraulich bleibt.

Rózga selbst äußert sich optimistisch über den Wechsel: „Der SK Sturm hat in der Vergangenheit bewiesen, wie gut sich junge Spieler hier entwickeln können – genau das möchte ich auch tun und der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen.“ Der Verein setzt auf eine nachhaltige Entwicklung junger Talente, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Das könnte dich auch noch interessieren:

Warum der Stadionausbau in Graz so teuer wäre

GAK holt Tobias Koch von Austria Klagenfurt

Stadionausbau in Graz nur mit Hilfe von Investoren möglich