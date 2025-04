Film Screening: Constructing a Genuine Engine

How to Build a Truth Engine

Ein Film über den Kampf gegen Desinformation – mit Mitteln der Aufklärung, Technologie und Künstlichen Intelligenz

„Verlieren wir den Zugriff auf die Wahrheit, verlieren wir die Zivilisation.“

Mit diesem eindringlichen Zitat eines Protagonisten eröffnet Friedrich Mosers Dokumentarfilm How to Build a Truth Engine – eine investigative Reise an die Frontlinien des Informationskriegs. In einer Ära, in der Fake News, Propaganda und Verschwörungstheorien wie nie zuvor florieren, stellt der Film die zentrale Frage: Wie lässt sich Wahrheit erkennen und verteidigen?

Der Ursprung der Lüge

Die Wurzeln der Desinformation reichen zurück bis zu den 1930er-Jahren, doch mit dem Aufstieg des Internets und sozialer Medien hat sich die Verbreitung von Fehlinformation exponential vermehrt. Moser, ein gebürtiger Oberösterreicher, begibt sich auf eine Spurensuche mit einem interdisziplinären Team von Experten. Die Gruppe setzt sich aus Fachleuten der Technologie, Journalismus, Folklore und Neurowissenschaften zusammen, um zu ergründen, wie Desinformation unsere Wahrnehmung .

Sie zeigen eindrucksvoll, dass nicht nur Computer, sondern auch das menschliche Gehirn manipulierbar sind – gezielte Informationsbeeinflussung kann die Art und Weise verändern, wie wir die Welt sehen. Die Wahrheit, so wird offenkundig, ist kein festes Konstrukt, sondern ein fragiles Gefüge, das durch verschiedene Werkzeuge und Techniken leicht neu definiert werden kann. Dies wirft grundlegende Fragen zu unserer Gesellschaft und unserem Verständnis von Realität auf.

Ein Kampf um die Realität

Von den digitalen Schlachtfeldern des Informationskriegs bis zu den tiefsten Abläufen des menschlichen Gehirns dokumentiert der Film eindrücklich, wie anfällig wir für Desinformation sind. Er zeigt auf, wie sich aus schier endlosen kleinen Lügen ein toxisches Netz spinnt, das unsere Wahrnehmung beeinflusst und letztendlich unsere Realität transformieren kann. Diese Mechanismen sind nicht nur theoretischer Natur, sondern manifestieren sich in den täglichen Informationsströmen, die wir konsumieren.

Hoffnung durch Aufklärung und Technologie

Gleichzeitig wird im Dokumentarfilm auch ein Lichtblick präsentiert: Forscher:innen, Investigativjournalist:innen, Faktenchecker:innen (Fact-Checkers) und Technolog:innen arbeiten hand in hand an zukunftsweisenden Lösungen zur Bekämpfung der Desinformation. Insbesondere Projekte, die auf Künstliche Intelligenz basieren, bieten innovative Ansätze zur Überprüfung von Fakten und zur Aufklärung der Öffentlichkeit, um die Bürger im Kampf gegen Desinformation zu stärken.

How to Build a Truth Engine ist mehr als eine Dokumentation – es ist ein eindringlicher Appell an den kritischen Geist und die Verantwortung eines jeden Einzelnen. Der Film fordert uns auf, Wahrheit nicht als selbstverständlich anzunehmen, sondern aktiv danach zu suchen. In einer Welt, in der Desinformation immer raffinierter und omnipräsent wird, sind Aufklärung und Eigenverantwortung unerlässlich, um als Gesellschaft zu einer gemeinsamen Realität zurückzufinden und eine informierte Öffentlichkeit zu fördern.