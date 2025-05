Filmfestival Wien: Petzold übernimmt Präsidentschaft der Viennale

Der deutsche Filmemacher Christian Petzold wird neuer Präsident der Viennale. WIEN. Mit sofortiger Wirkung übernimmt der renommierte deutsche Filmemacher Christian Petzold die Präsidentschaft des Wiener Filmfestivals, der Viennale. Diese Veränderung wurde am Donnerstag bekanntgegeben, zeitgleich mit der Verlängerung des Vertrages von Festivaldirektorin Eva Sangiorgi. Das Filmfestival findet in diesem Jahr vom 16. bis 28. Oktober statt und hat sich in den vergangenen Jahren als eine Plattform für avantgardistische und bedeutende Filme etabliert. Petzold, der bereits eng mit der Viennale verbunden ist, konnte zahlreiche Premieren seiner Filme in Österreich feiern, darunter Werke wie „Barbara“ und „Transit“. „Kohärenter und stimmiger Filmemacher“ In seiner ersten Stellungnahme äußerte Petzold seine Begeisterung: „Die Viennale ist die schönste Erzählung eines Filmjahres. Vielleicht ist es das am besten kuratierte Festival, aber das darf ich nicht sagen.“ Dieses Glück, Teil eines so wichtigen Festivals zu sein, macht ihn stolz. Eva Sangiorgi, seit 2018 künstlerische Leiterin der Viennale, beschrieb Petzold als einen „so kohärenten und stimmigen Filmemacher“, von dem sie überzeugt ist, dass er frische Perspektiven und inspirierende Energie in eine Zeit einbringt, in der die Diskussion über Kino und Kultur komplexer ist denn je. Siehe auch „Erlebe das Sprech-Happening: Prosa für Elisabeth in Innsbruck!“ Christian Petzold, der neue Viennale-Präsident bei der Pressekonferenz. Christian Petzold, geboren am 14. September 1960 in Hilden, gehört zu den herausragendsten Regisseuren des deutschen Kinos. Sein Durchbruch gelang ihm mit dem Film „Die innere Sicherheit“ im Jahr 2000, gefolgt von weiteren kritischen Erfolgen wie „Barbara“ und „Roter Himmel“. Seine Werke wurden international ausgezeichnet und er haben sich als Meister des Themas Identität und Migration etabliert. Sangiorgi für weitere drei Jahre Direktorin Eva Sangiorgi wird das Festival für weitere drei Jahre leiten. Diese Entscheidung wurde im Einvernehmen mit Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) vom Kuratorium des Festivals getroffen. „Ich bin dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen“, sagte Sangiorgi und fügte hinzu: „Es freut mich sehr, dass meine Vision verstanden und geschätzt wird. Zukünftig werden neue, zeitgemäße Initiativen folgen—immer im Geist der großen Tradition der Viennale.“ Siehe auch Antigen-Teststationen für über 75 Prozent der Steirerinnen und Steirer in unter zehn Minuten erreichbar Das könnte auch interessant sein: Vor 30 Jahren fand das letzte Champions-League-Finale in Wien statt. Strafmaßnahmen gegen das Abstellen von Pfandflaschen für Obdachlose in Wien. Austria Wien könnte am Samstag die Meisterschaft gewinnen.

