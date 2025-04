Finale: Sturm ärgert sich über Schiedsrichter und Streich der Austria-Fans

Sturm Graz verliert gegen die Wiener Austria nach zweifachem Platzverweis. Vier Spiele vor Saisonende gibt man damit die Tabellenführung aus der Hand. Wenn die Austria nicht patzt, dann geht der Meistertitel nach Wien-Favoriten. Ein Scherz dürften sich unterdessen die Austria-Fans bei der Sponsorenwand erlaubt haben.

GRAZ. Sturm Graz hat den Matchball aus der Hand gegeben: Eine unglückliche 0:1-Niederlage gegen Austria Wien und die eigenwillige Regelauslegung von Schiedsrichter Sebastian Gishamer kostete den „Schwoazn“ die Tabellenführung und möglicherweise den Meisterschaftstitel. Das Spiel am vergangenen Sonntag sorgte für reichlich Tumult, immerhin gab es insgesamt drei Platzverweise, zwei für die Grazer. Sturm Graz TV berichtet, dass diese Niederlage nicht nur die Moral des Teams, sondern auch die Hoffnungen der Fans stark beeinträchtigt hat.

Statt den Abstand auf den (früheren) Verfolger auf sechs Punkte auszubauen, herrscht nun, vor den letzten vier Spieltagen, Punktegleichstand. Sowohl Sturm Graz als auch die Austria könnten die Saison mit derselben Punktzahl beenden. Da bei einem Punktegleichstand das direkte Duell zählt, haben die Veilchen die besseren Karten, sollten beide Teams ihre restlichen Spiele gewinnen. Ein schockierender Turnabout, der die Vereinsführung und die Fans in Aufruhr versetzt hat.

Für Sturm Graz heißt es nun: Hoffen, dass die Austria in den verbleibenden Spielen patzt. Der nächste Gegner der Schwoazn ist Blau Weiß Linz, wo die Grazer am Sonntag, dem 4. Mai, um 14:30 Uhr antreten werden. Direkt im Anschluss empfängt Sturm Red Bull Salzburg in der Merkur Arena am Freitag, dem 9. Mai, um 19:30 Uhr. Weitere Spiele beinhalten eine Auswärtsbegegnung am Sonntag, dem 18. Mai, gegen SK Rapid, bevor das Saisonfinale in Liebenau gegen Wolfsberg am Samstag, dem 24. Mai, um 17 Uhr stattfindet. Auch die Wien-Austria hat sich eine ähnliche Herausforderung mit den gleichen Gegnern gestellt, jedoch in anderer Reihenfolge.

Streich der Austria-Fans

Was während des Sky-Interviews nicht aufgefallen ist: Die Sturm-Logos auf der Sponsorenwand wurden überklebt. Stattdessen finden sich dort das Logo der Wiener Austria sowie ein „Bauernschweine“-Sticker. Dieser unkonventionelle Streich von Fans zeigt ein Bild eines Traktors zusammen mit dem Hinweis „Bauernschweine seit 1909“. Die Austria-Fans scheinen damit auf humorvolle Weise ihre Rivalität zu unterstreichen und ihre Vorfreude auf die letzten Spiele der Saison auszudrücken.

Das könnte dich auch interessieren:

GAK-Restprogramm im Kampf um den Klassenerhalt

Fotos vom ersten „Styrian Run Against Cancer“

Das war das Familienfest im Grazer Stadtpark