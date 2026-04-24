Finanzkrise der Gemeinden: Bürgermeister von Innsbruck fordert mehr Bundesmittel und strukturelle Reformen

Debatte um Gemeindefinanzen: Innsbrucks Bürgermeister fordert mehr Bundesmittel

Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber von der Liste JA – Jetzt Innsbruck hat deutliche Kritik an der aktuellen Finanzlage von Städten und Gemeinden geübt. Er verwies auf eine aus seiner Sicht unzureichende Finanzierung durch den Bund und sprach von einer angespannten Situation in Innsbruck.

Anzengruber erklärte bei einer Pressekonferenz, die Stadt Innsbruck stehe finanziell „an der Wand“. Die derzeitigen Bundesmittel seien für die Gemeinden nicht kostendeckend, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Schule.

Forderungen zum Finanzausgleich

Der Bürgermeister forderte Änderungen beim laufenden Finanzausgleich, der seit 2024 gilt und bis 2028 läuft. Konkret verlangt er Anpassungen beim vertikalen Verteilungsschlüssel, nach dem aktuell 68 Prozent der Mittel an den Bund, 20 Prozent an die Länder und 12 Prozent an die Gemeinden gehen.

Anzengruber betonte, man weise seit Jahren auf Probleme dieser Verteilung hin. Eine weitere Evaluierung halte er nicht für notwendig, vielmehr müsse nun gehandelt werden. Die Ertragsanteile, die nach Abzug von Umlagen der Länder bei den Gemeinden ankommen, würden die Kosten der Kommunen in zentralen Aufgabenfeldern nicht ausreichend decken.

Er kritisierte, dass Gemeinden immer mehr Aufgaben übernähmen, ohne dass der Bund die notwendige Finanzierung bereitstelle. Am Beispiel Innsbruck verwies er darauf, dass die Stadt bei Schulen gesetzlich nur als Erhalter gelte, aber etwa Kosten für Freizeitpädagogen und Schulassistenz übernehme. Dadurch gerieten aus seiner Sicht gesetzliche Vereinbarungen und Vorgaben in eine Schieflage.

Sparen in den Gemeinden und Rolle des Bundes

Nach Angaben Anzengrubers sparen die Stadt Innsbruck und andere Gemeinden in Tirol und Österreich dort, wo es möglich und sinnvoll sei. Im eigenen Bereich habe man alles unter Kontrolle. Der Rechnungsabschluss Innsbrucks für 2025 wies ein Plus von 19,7 Millionen Euro aus, das er auf Budgetstrenge zurückführte.

Nun sei der Bund am Zug, so Anzengruber. Als Obmann des Städtebundes in Tirol richtete er seinen Appell an politische Entscheidungsträger auf Bundesebene und sieht Handlungsbedarf bei den sogenannten 15a-Vereinbarungen.

15a-Vereinbarungen und Reformvorschläge

15a-Vereinbarungen sind Verträge zwischen Bund und Ländern, die Investitionen des Bundes regeln und meist an Bedingungen für die Länder geknüpft sind. Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner haben sich in einem Positionspapier für eine Beschränkung dieser Vereinbarungen auf ein Minimum ausgesprochen. Anzengruber zeigte sich auf Nachfrage mit dieser Position einverstanden.

Er erklärte, vieles könne möglicherweise ohne 15a-Vereinbarungen direkt im Finanzausgleich und über die Ertragsanteile geregelt werden. Begleitet wurde die Pressekonferenz von der Föderalismusexpertin Karoline Mitterer vom KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung, die im Bereich Öffentliche Finanzen und Föderalismus arbeitet.

Mitterer forderte strukturelle Reformen zur Stabilisierung der Gemeindebudgets. Ohne solche Reformen sei keine nachhaltige Entspannung der Gemeindefinanzen in Sicht. Als mögliche Ansatzpunkte nannte sie eine Entlassung der Gemeinden aus der Krankenanstaltenfinanzierung sowie Reformen in Richtung Gemeindefusionen. Für Fusionen müssten aus ihrer Sicht insbesondere Umsatzsteuerfragen bei Gemeindekooperationen geklärt werden.

Kritik aus der Innsbrucker Opposition

Kritik an Bürgermeister Anzengruber kam von der Oppositionspartei „Das Neue Innsbruck“. Stadtrat Markus Stoll, der dieser Partei angehört, stimmte zwar zu, dass zusätzliche Aufgaben ohne ausreichende Gegenfinanzierung durch Bund und Länder sowie wachsende strukturelle Belastungen Städte und Gemeinden unter Druck setzen.

Gleichzeitig widersprach Stoll der Einschätzung Anzengrubers, Innsbruck habe seine Hausaufgaben erledigt und budgetär alles unter Kontrolle. Er verwies auf den insgesamt gestiegenen Schuldenstand der Stadt und führte aus, dass die massiven Personalkostensteigerungen der vergangenen Jahre in der laufenden Regierungsperiode mit über 30 Millionen Euro zu Buche schlagen würden. Ein ernsthaftes Gegensteuern bei den Personalkosten sei aus seiner Sicht nicht erkennbar.