Finanzminister Marterbauer besucht Tirol

Bundesfinanzminister Markus Marterbauer informiert über Budgetpolitik in Tirol

Im Rahmen seiner Sommertour „Gemeinsam auf Kurs“ besuchte Bundesfinanzminister Markus Marterbauer am 31. Juli Tirol, um über die aktuellen sozialpolitischen Schwerpunkte der Budgetpolitik zu informieren. Der Besuch umfasste Gespräche mit lokalen politischen Vertretern, unter anderem dem Tiroler SPÖ-Vorsitzenden Philip Wohlgemuth.

Während der gutbesuchten Veranstaltung im Innsbrucker Treibhaus sprach Marterbauer vor einem begeisterten Publikum über die derzeitige wirtschaftliche Lage, die durch zahlreiche Herausforderungen geprägt ist. Er thematisierte insbesondere die Notwendigkeit einer fairen und nachhaltigen Budgetpolitik.

„Wir leben in herausfordernden Zeiten, in denen es essenziell ist, die soziale Sicherheit für alle Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten“, so Marterbauer. Er betonte die Wichtigkeit von gezielten Investitionen in soziale Projekte, um die Lebensqualität in Tirol zu fördern und die soziale Ungleichheit zu bekämpfen. „Unser Ziel ist es, die finanzielle Belastung für Familien und einkommensschwächere Haushalte zu minimieren“, ergänzte er.

Die Auswirkungen der Inflation, die sich auf Preise für Lebensmittel und Energie auswirken, wurden ebenfalls angesprochen. Marterbauer erläuterte, dass die Regierung verschiedene Maßnahmen in Planung hat, um diese Belastungen abzufedern, einschließlich der Reform des Wohngeldes und gezielter Hilfsprogramme für einkommensschwache Haushalte. Diese Maßnahmen seien Teil einer umfassenderen Strategie, die darauf abzielt, die wirtschaftliche Stabilität und soziale Gerechtigkeit in Österreich langfristig zu sichern.

Im Kontext der Diskussion betonte Marterbauer auch die Wichtigkeit einer engen Zusammenarbeit mit den Ländern und Gemeinden, um regionale Bedürfnisse besser zu adressieren. „Wir müssen gemeinsam an Lösungen arbeiten, die allen Bürgern zugutekommen“, sagte er.

Die Veranstaltung endete mit einer Frage-und-Antwort-Runde, bei der Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit hatten, ihre Anliegen direkt an den Finanzminister zu richten. Diese Interaktion zeigte das Engagement der Bundesregierung, einen transparenten Dialog mit der Bevölkerung zu führen.