Fire at Stiegl Bräu in Innsbruck: Authorities Suspect Arson

Großeinsatz für die Einsatzkräfte in der Wilhelm-Greil-Straße. Der Brand im Stiegl Bräu hat das Lokal im Erdgeschoss stark beschädigt. Auch die darüberliegende Ordination sowie angrenzende Büros wurden durch die Rauchgase in Mitleidenschaft gezogen. Erfreulicherweise konnten die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Wohnungen inzwischen wieder zurückkehren. Die Polizei ermittelt aufgrund des Verdachts einer vorsätzlichen, strafbaren Handlung.

INNSBRUCK. In den frühen Morgenstunden des 2. Juni 2025 brach im Stiegl Bräu an der Wilhelm-Greil-Straße ein Feuer aus. Um 04:25 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck und die Freiwillige Feuerwehr Mühlau trafen zügig ein und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Aufgrund der intensiven Rauch- und Hitzeentwicklung mussten acht Personen aus den darüberliegenden Wohnungen evakuiert werden. Fünf von ihnen, darunter zwei Kinder, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Glücklicherweise konnten alle Patienten das Krankenhaus bald wieder verlassen und sind wohlauf.

Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt, dürfte jedoch erheblich sein. Die Ermittlungen der Brandursachenermittlung haben bereits ergeben, dass eine vorsätzliche, strafbare Handlung vorliegen könnte. Zusätzliche Ermittlungen sind im Gange.

Einsatzmeldung Rotes Kreuz Innsbruck

In den frühen Morgenstunden wurde unser diensthabender Einsatzleiter sowie vier Rettungswägen zu einem Brand in einem Innenstadt-Lokal gerufen. Mehrere Menschen mussten von der Feuerwehr aus den darüberliegenden Wohnungen evakuiert werden. Fünf Personen, darunter zwei Kinder, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht. Das Lokal war zum Zeitpunkt des Brandes geschlossen.

