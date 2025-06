FIS Hebt Team-WM-Bronze 2019 von Seidl Auf – Was Das Für Die Zukunft Bedeutet!

Die FIS (Fédération Internationale de Ski) hat kürzlich eine gravierende Entscheidung des CAS (Court of Arbitration for Sport) bekannt gegeben, die erhebliche Auswirkungen auf den österreichischen Skispringer Andreas Seidl hat. Laut der Entscheidung werden seine Wettkampfergebnisse zwischen dem 6. Oktober 2016 und dem 18. Februar 2017 sowie zwischen dem 19. Februar und dem 1. April 2019 annulliert. Dies bedeutet, dass alle Medaillen und Preisgelder, die er in diesem Zeitraum gewonnen hat, aberkannt werden.

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat im Mai klargestellt, dass nicht nur die Bronzemedaille von Seefeld betroffen ist, sondern auch die Team-Weltmeisterschafts-Bronze-Medaille, die im Jahr 2021 in Oberstdorf gewonnen wurde. Diese Medaille wurde von der FIS in ihrer jüngsten Mitteilung jedoch nicht ausdrücklich erwähnt, was Fragen über die endgültigen Konsequenzen des Falls aufwirft. Die FIS wies darauf hin, dass es sich hierbei um „eine der Konsequenzen“ handelt und dass möglicherweise weitere Strafen folgen könnten.

Ob Seidl, der wegen Blutdopings verurteilt wurde, je ins Wettkampfgeschehen zurückkehren wird, bleibt bislang ungewiss. In einem Interview mit dem ORF (Österreichischer Rundfunk) Ende Mai behauptete er, dass seine auffälligen Blutwerte auf eine \Immunerkrankung zurückzuführen seien. Diese Behauptung hat die Diskussion über mögliche Manipulationen im Sport neu entfacht. Der ÖSV hat bis zuletzt gehofft, dass Seidl seinen Unschuld nachweisen kann. Die Nationale Anti-Doping Agentur (NADA) sieht jedoch klar einen Manipulationsfall gegeben.

Seidl feierte in Seefeld gemeinsam mit seinen Teamkollegen Bernhard Gruber, Franz-Josef Rehrl und Lukas Klapfer den dritten Platz. Mit der Annullierung der Ergebnisse geht die Bronze-Medaille nun an Japan.

Insgesamt bleibt die Situation um Andreas Seidl kompliziert und regt zur Diskussion über die Integrität im Profisport an. Die Entwicklungen werden genau verfolgt, und es könnte noch zu weiteren Konsequenzen kommen.