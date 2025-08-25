FITINN Fitnessstudio (Eröffnung: 14.10.2025) – Mariahilfer Str. 42/48, 1070 Wien, Austria

Bild= Symbolbild – KI generiert





FITINN Fitnessstudio: Eröffnung am 14. Oktober 2025

Das FITINN Fitnessstudio, das am 14. Oktober 2025 seine Türen öffnet, verspricht ein modernes und umfassendes Freizeit- und Fitnessangebot. Mit einem klaren Fokus auf qualitativ hochwertige Ausstattung, flexible Angebote und eine einladende Atmosphäre spricht FITINN eine breite Zielgruppe an, die Fitness als Teil eines gesunden Lebensstils integriert.

Fakten und Ausstattung

FITINN bietet auf über 1000 Quadratmetern Fläche eine großzügige Auswahl an Trainingsgeräten. Die moderne Ausstattung umfasst:

Kardiogeräte: Laufbänder, Ergometer und Crosstrainer der neuesten Generation.

Krafttraining: Ein umfangreicher Bereich mit freien Gewichten sowie Maschinen für gezieltes Muskeltraining.

Functional Training Zone: Für alle, die gerne in Gruppentrainings oder im Einzeltraining intensiv arbeiten.

Wellnessbereich: Saunen und Ruhebereiche, die zur Regeneration und Entspannung nach dem Workout einladen.

Vorteile klares Konzept

Einer der wesentlichen Vorteile von FITINN ist das transparente Preismodell. Die Mitgliedschaftsoptionen sind vielseitig und an die Bedürfnissen der Nutzer angepasst. Es gibt sowohl Monats- als auch Jahresmitgliedschaften, die sich ideal für verschiedene Lebensstile eignen. Zudem profitieren Mitglieder von vielfältigen Sonderaktionen und Rabatten bei langfristigen Mitgliedschaften.

Leistungen

FITINN zeichnet sich durch ein umfassendes Leistungsangebot aus:

Kursangebot: Von Yoga über Zumba bis HIIT – die Kursvielfalt ist darauf ausgelegt, jeden Fitnesslevel anzusprechen.

Personal Training: Individuelle Trainingspläne und persönliche Betreuung stehen für alle zur Verfügung, die maximale Ergebnisse erzielen möchten.

Ernährungsberatung: Fachkundige Unterstützung zur Optimierung der Ernährung gibt es in Form von Workshops und individuellen Beratungen.

Digitale Plattform: Mitglieder haben Zugang zu einer App, die Ernährungstipps, Trainingspläne und einen Kurskalender bereitstellt.

Zielgruppe

FITINN richtet sich an eine breite Zielgruppe, darunter:

Gesunde Lebensstil-Anhänger: Menschen, die Fitness als Teil ihrer Lebensweise sehen.

Einsteiger: Personen, die neu im Fitnessbereich sind und eine unterstützende und lernorientierte Umgebung suchen.

Wettkampfsportler: Athleten, die auf der Suche nach spezifischen Trainingsangeboten sind.

Fitnessenthusiasten: Menschen, die verschiedene Trainingsmethoden und Kurse ausprobieren wollen.

Sonderangebote und Preise

Zum Eröffnungstag wird FITINN besondere Angebote präsentieren:

Ermäßigte Erstmitgliedschaften: Mitglieder, die sich bis zum 31. Dezember 2025 anmelden, erhalten einen Rabatt von 20 % auf die Jahresmitgliedschaft.

Freundschaftswerbung: Mitglieder, die einen Freund werben, erhalten einen Monat kostenlos.

Familienpakete: Besonders attraktive Preise für Familien oder Mehrpersonenhaushalte, die gemeinsam trainieren möchten.

Öffnungszeiten

Das FITINN Fitnessstudio hat großzügige Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 6:00 – 23:00 Uhr

Samstag und Sonntag: 8:00 – 20:00 Uhr

Diese Zeiten bieten maximale Flexibilität für alle Mitglieder, egal ob Frühaufsteher oder Nachtschwärmer.

Fazit

Das FITINN Fitnessstudio setzt neue Maßstäbe im Bereich Fitness. Mit modernster Ausstattung, einem umfassenden Kursangebot und einem klaren Fokus auf eine einladende Atmosphäre ist es der ideale Ort für alle, die ihre Fitnessziele erreichen möchten. Die Eröffnung am 14. Oktober 2025 verspricht nicht nur eine neue Ära im Fitnessbereich, sondern auch attraktive Angebote, die den Einstieg in eine gesunde Lebensweise erleichtern.

FITINN Fitnessstudio (Eröffnung: 14.10.2025)

Adresse: Mariahilfer Str. 42/48, 1070 Wien, Austria

