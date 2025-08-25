Fitnessclub Heimlich – Ungargasse 4, 1030 Wien, Austria

Bild= Symbolbild – KI generiert





Fitnessclub Heimlich – Deine Fitness-Oase in der Stadt

Der Fitnessclub Heimlich ist ein modernes Fitnessstudio, das sich durch seine einladende Atmosphäre und umfassenden Dienstleistungen auszeichnet. In zentraler Lage bietet der Club eine breite Palette an Fitnessmöglichkeiten, ideal für Fitnessbegeisterte aller Altersgruppen und Erfahrungslevels.

Fakten und Einrichtungen

Der Fitnessclub Heimlich verfügt über eine großzügige Trainingsfläche mit den neuesten Fitnessgeräten, die sowohl für Kraft- als auch für Ausdauertraining genutzt werden können. Die Geräte sind von renommierten Herstellern und garantieren eine hohe Qualität und Sicherheit. Neben dem klassischen Equipment für das Krafttraining stehen auch Cardiogeräte wie Laufbänder, Fahrradergometer und Crosstrainer zur Verfügung.

Der Club bietet zudem separate Trainingsbereiche für Kurse, die von erfahrenen Trainern geleitet werden. Die Kursangebote umfassen unter anderem Yoga, Pilates, Zumba, Spinning und Hochintensiv-Intervalltraining (HIIT). Darüber hinaus gibt es einen speziellen Bereich für Functional Training, der optimale Bedingungen für ein effektives Training bietet.

Zielgruppe

Fitnessclub Heimlich spricht eine breite Zielgruppe an: von Anfängern, die ihre Fitnessreise starten möchten, über ambitionierte Sportler, die gezielt trainieren wollen, bis hin zu älteren Menschen, die ihre Beweglichkeit und Gesundheit verbessern möchten. Familien sind ebenfalls willkommen, da der Club spezielle Programme für Kinder und Jugendliche anbietet.

Vorteile und Leistungen

Ein wichtiger Vorteil des Fitnessclubs Heimlich ist die individuelle Betreuung. Jeder Neukunde erhält ein persönliches Trainingsevaluation, bei der die individuellen Ziele und körperlichen Voraussetzungen ermittelt werden. Darauf aufbauen wird ein maßgeschneiderter Trainingsplan erstellt. Dies sorgt für schnelle Fortschritte und eine effektive Nutzung der Trainingszeit.

Zusätzlich bietet der Club ernährungsberaterische Unterstützung an, um den Mitgliedern zu helfen, ihre Fitnessziele auch durch die richtige Ernährung zu erreichen. Regelmäßige Workshops und Events fördern den Austausch unter den Mitgliedern.

Preise und Sonderangebote

Die Mitgliedschaft im Fitnessclub Heimlich ist flexibel gestaltet. Es gibt verschiedene Optionen, darunter Monatsmitgliedschaften, Jahresverträge und auch Kurzzeitangebote für Gelegenheitsbesucher. Preise beginnen bei etwa 29 Euro im Monat für eine Basismitgliedschaft, die den Zugang zu den Fitnessbereichen und Kursen umfasst. Sonderaktionen, wie "Bring einen Freund mit" oder Rabatte für Studierende und Senioren, machen den Club noch attraktiver.

Öffnungszeiten

Der Fitnessclub Heimlich ist von Montag bis Freitag von 6:00 bis 22:00 Uhr und am Samstag und Sonntag von 8:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Dies ermöglicht den Mitgliedern, flexibel zu trainieren und den Fitnessalltag optimal in ihren Zeitplan zu integrieren.

Zusammenfassung

Zusammenfassend ist der Fitnessclub Heimlich der ideale Ort für jeden, der seine Fitnessziele erreichen möchte. Mit modernen Geräten, einem umfassenden Kursangebot und individueller Betreuung ist der Club bestens ausgestattet, um seine Mitglieder auf ihrem Weg zu unterstützen. Ob du Anfänger oder erfahrener Sportler bist, im Fitnessclub Heimlich findest du die richtige Umgebung, um deine Fitness zu fördern.

Fitnessclub Heimlich

Adresse: Ungargasse 4, 1030 Wien, Austria

INFO: Alle Details zum Fitnesstudio Vorteile, Leistungen sind allgemein und aus öffentlichen Quellen – bei Änderungswünschen und Korrekturen gerne an uns wenden. Wir übernehmen keine Haftung für Korrektheit & Details – informieren Sie sich selbständig vor Ort!