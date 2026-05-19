Flachgauer Hallenbad-Pläne: Elixhausen und Anthering könnten Finanzierungspartner werden

Weitere Gemeinden für Flachgauer Hallenbad in Seekirchen im Gespräch

In Seekirchen am Wallersee ist der Bau eines Flachgauer Hallenbades geplant. Über die Finanzierung des Projekts wird derzeit weiter verhandelt.

Das Land bemüht sich, zusätzliche Gemeinden für das Vorhaben zu gewinnen, um die Kosten auf mehr Partner zu verteilen. Konkret laufen Gespräche mit den Gemeinden Elixhausen und Anthering.

Das Hallenbad in Seekirchen soll rund 24 Millionen Euro kosten. 70 Prozent der Errichtungskosten würden vom Land übernommen, 30 Prozent sollen von den beteiligten Gemeinden getragen werden. Zusätzlich wird ein jährlicher Abgang von bis zu 420.000 Euro veranschlagt, der Betriebs- und Instandhaltungskosten umfasst und von den Gemeinden aufzuteilen wäre.

Zwölf Gemeinden sind bisher an dem Projekt beteiligt. Diese Gemeinden hatten betont, dass sie die Kosten auch ohne zusätzliche Partner tragen könnten. Elixhausen wäre im Falle eines Einstiegs die 13. Gemeinde. Die Gemeinde hatte in einer ersten Runde eine Beteiligung abgelehnt, nun wird erneut verhandelt.

Für Elixhausen sind in der kommenden Woche weitere Gespräche angekündigt. Die Entscheidung der Gemeinde hängt nach Angaben von Bürgermeister Michael Prantner (ÖVP) auch davon ab, welche Möglichkeiten das Land bietet. Prantner verweist in diesem Zusammenhang auf die gute öffentliche Verbindung von Elixhausen nach Seekirchen. Auch mit der Gemeinde Anthering laufen derzeit Gespräche über eine mögliche Beteiligung.

Das Land hatte bereits im April angekündigt, bis zum Sommer über die Finanzierungszusage für das Hallenbad zu entscheiden. Das Projekt eines Hallenbads gilt im Flachgau als dringend notwendig. Schulen, Sportvereine und die Wasserrettung fordern seit Jahren zusätzliche Wasserflächen in der Region.

Derzeit müssen Schulen für den Schwimmunterricht teilweise nach Bayern, nach Oberösterreich oder in die Stadt Salzburg ausweichen.