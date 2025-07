Flohmarkt: Bald wird am Neubau wieder gefeilscht und gestöbert!

Flohmarkt-Fans aufgepasst! Am Dienstag, 29. Juli, wird im Nachbarschaftszentrum 7 des Wiener Hilfswerks wieder ein faszinierender Flohmarkt veranstaltet, der niemanden enttäuschen wird. WIEN/NEUBAU. In der Schottenfeldgasse 29/2 findet der Flohmarkt vom Wiener Hilfswerk statt. Von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, in einer Vielzahl an Secondhand-Schätzen zu stöbern und die eine oder andere Rarität zu entdecken. Solche Märkte fördern nicht nur den Recyclinggedanken, sondern auch das soziale Miteinander der Nachbarschaft. Das Angebot ist vielfältig und bietet für jeden Geschmack etwas. Von gut erhaltener Bekleidung über Bettwäsche und Handtücher bis hin zu Haushaltswaren, wie Gläsern, Tellern, Tassen und Besteck, gibt es viel zu entdecken. Auch funktionierende Haushaltsgeräte wie Toaster, Mixer oder Bügeleisen warten auf neue Besitzer, was die Nachhaltigkeit in der Konsumgesellschaft unterstützt und das Bewusstsein für umweltfreundliche Alternativen schärft. Siehe auch Zuhause gesucht: Diese exotischen Tiere warten im Tierheim Mentlberg auf neue Besitzer Von CDs bis Bastelutensilien Das Sortiment wird durch Bücher, CDs, DVDs, Spielsachen und Bastelutensilien ergänzt. Dies macht den Flohmarkt nicht nur zu einem Paradies für Schnäppchenjäger, sondern auch für Sammler. Viele Besucher schätzen die Möglichkeit, nostalgische Stücke zu finden, die inzwischen in den Regalen vieler Läden auf der Strecke geblieben sind. Wer selbst etwas Gutes tun und Platz im eigenen Zuhause schaffen möchte, kann gut erhaltene Gegenstände dem Flohmarkt spenden. Diese Aktion unterstützt nicht nur die Nachhaltigkeit, sondern hilft auch dem Wiener Hilfswerk, das soziale Projekte im Bezirk fördert. Das Team freut sich über jede Unterstützung. Für nähere Informationen oder zur Vereinbarung einer Spendenabgabe steht das Nachbarschaftszentrum telefonisch unter 01/512 36 61 3360 oder per E-Mail an [email protected] zur Verfügung. Siehe auch Verdacht auf Brandstiftung: Motorrad in Favoriten in Flammen aufgegangen Weitere Themen: Neubauerin wurde für begehrten Schmuck-Award nominiert. Kinder und Jugendliche können den Neubau mitgestalten. Bei einem Workshop können Kinder Skulpturen gestalten.

