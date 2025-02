Flohmarkt im 15. Bezirk: Stöbern und Feilschen im Pfarrsaal!

Am Freitag und Samstag, dem 14. und 15. März, findet im großen Pfarrsaal der Pfarre Hildegard Burjan am Vogelweideplatz 7 ein attraktiver Flohmarkt statt. Dieser Event bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern des Grätzls die Möglichkeit, nicht nur ein Schnäppchen zu machen, sondern auch ihren Wohnraum durch das Geben von Flohmarktspenden zu optimieren.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Unter dem Motto „Super Sale im großen Pfarrsaal“ öffnet die Pfarre Hildegard Burjan am Vogelweidplatz 7 am 14. und 15. März ihre Türen für einen bunten Flohmarkt. Dieser wird von der Gemeinde Neufünfhaus organisiert und bietet eine Vielzahl von Artikeln zu kleinen Preisen.

Das Angebot reicht von Kleidung, insbesondere Kinderbekleidung, über Schuhe, Taschen, Modeschmuck bis hin zu Geschirr und Gläsern. Auch Kuriositäten oder „Krimskrams“, der in jeder Wohnung zu finden ist, wird hier seinen Platz finden. Ein Flohmarkt lebt von der Möglichkeit, dass das, was für den einen wertlos erscheint, für den anderen von großem Wert sein kann.

Flohmarktspenden sind sehr willkommen

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, um den Flohmarkt zu besuchen. Am Freitagabend können Besucher von 16 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 16 Uhr in aller Ruhe stöbern und nach Herzenslust shoppen. Dieser Flohmarkt ist bequem mit der U-Bahn-Linie U6 sowie den Straßenbahnlinien 6, 18 oder 49 zu erreichen, wodurch er ideal in den Alltag eines jeden Grätzlbewohners integriert werden kann.

Für alle, die alte Schätze loswerden möchten, gibt es die Möglichkeit, bis Dienstag, den 11. März, Flohmarktspenden in der Pfarrkanzlei abzugeben. Diese Spenden sind „dringend erbeten und wirklich willkommen“, wie auf der offiziellen Website der Pfarre betont wird.

Weitere Informationen zu dem Termin sowie zur Pfarre finden Sie hier. Die Kirche ist auch telefonisch unter 01/982 22 41 oder per E-Mail erreichbar.

