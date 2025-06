Floridsdorf: Anwohner klagen massiv über Lärm im Eventcenter

Ein Floridsdorfer Veranstaltungszentrum sorgt seit längerer Zeit für Diskussionen. Bezirksvorsteher Georg Papai hat jetzt beschlossen, aktiv einzugreifen, um die Situation zu klären.

WIEN/FLORIDSDORF. In der Schererstraße gibt es immer wieder Beschwerden: Das Mozaik Eventcenter, das häufig für Hochzeiten und große Feiern genutzt wird, ist in der Kritik. Die Größe des Veranstaltungsorts ermöglicht es, Events mit mehreren Hundert Gästen abzuhalten, was jedoch häufig zu Lärmbelästigungen führen kann. Anwohner berichten, dass die Geräuschkulisse in den späten Abendstunden „weit über das erträgliche Maß hinausgeht“, so Bezirksvorsteher Papai (SPÖ).

„Hausordnung" durchsetzen



„Für akute Fälle von Ruhestörung ist nach wie vor die Polizei zuständig“, sagt Papai. „Aber wir haben eine ‚Hausordnung‘ in Wien, die für alle gilt. Ich sehe es als meine Aufgabe, vermittelnd einzugreifen und die Einhaltung dieser Hausordnung durchzusetzen.“ Eine Schließung des Mozaik Eventcenters komme für ihn nicht in Frage, da er das Feiern in Floridsdorf nicht verbieten wolle. Allerdings müssten dabei bestimmte Regeln eingehalten werden.

Um die Lärmbelästigungen in den Griff zu bekommen, hat Bezirksvorsteher Papai einen Runden Tisch einberufen, an dem die Vereinsvorstände, die Pächter des Eventcenters sowie Vertreter der Polizei teilnehmen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden können. Die ersten Gespräche sind positiv verlaufen“, erklärt Papai. „Jetzt liegt es am Veranstalter, seiner Verantwortung gerecht zu werden und ein neues Konzept zu entwickeln, das den Betrieb der Veranstaltung ohne Belästigung der Nachbarschaft ermöglicht.“ Bis zum Montagabend war der Veranstalter telefonisch nicht erreichbar.

