Floridsdorf macht den Weg frei: Neuer Radweg sorgt für nahtlose Verbindung im Wiener Bezirk

Neuer Radweg-Lückenschluss in Wien-Floridsdorf gestartet

In Wien-Floridsdorf haben die Arbeiten für einen neuen rund einen Kilometer langen Radwegabschnitt begonnen. Der Abschnitt schließt eine bestehende Lücke auf der Brünner Straße.

Der neue Radweg verläuft von der Gegend „Spitz“ entlang der Brünner Straße bis zur Karl-Schäfer-Straße und soll an beiden Enden an bestehende Radwege anschließen.

Mit dem Lückenschluss entsteht eine etwa 2,5 Kilometer lange Radverbindung vor der Floridsdorfer Brücke durch das Zentrum des Bezirks bis zur Shuttleworthstraße. Der Radweg soll im Mai 2027 fertiggestellt sein.

Im Zuge des Projekts werden entlang der Brünner Straße 23 Bäume gepflanzt, die mit automatischer Bewässerung ausgestattet werden. Zudem sind 275 Quadratmeter neue Grünflächen vorgesehen.

Begleitend zu den Umgestaltungsarbeiten sind Fahrbahninstandsetzungen geplant. Verkehrs- und Planungsstadträtin Ulli Sima, Bezirksvorsteher Georg Papai und Neos-Umweltsprecherin Angelika Pipal-Leixner gaben an einem Mittwoch den offiziellen Startschuss für den Bau.