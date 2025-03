Floridsdorf: Neue Lungenfacharztpraxis eröffnet – Lunge21 stellt sich vor

Die Lunge ist eines der wichtigsten Organe des menschlichen Körpers, und Magdalena Hofer, eine erfahrene Lungenärztin, ist sich dieser Verantwortung bewusst. Sie hat eine neue Facharztpraxis für Lungenkrankheiten in Floridsdorf eröffnet – und das für alle Kassen.

WIEN/FLORIDSDORF. Die neue Praxis „Lunge21“, gelegen in der Trillergasse 8, ist eine wichtige Anlaufstelle für alle, die ein Anliegen in Bezug auf ihre Lungengesundheit haben. Hier bietet die Ärztin Magdalena Hofer, unterstützt von ihrem Ehemann Michael Hofer, der das Management übernimmt, qualitativ hochwertige medizinische Versorgung von der Kasse.

Raucherinnen und Raucher sowie Menschen mit Atemwegserkrankungen sollten mindestens einmal jährlich zur Untersuchung kommen. Dabei werden mögliche chronische Verengungen der Atemwege oder erste Anzeichen von Lungenkrebs aufgespürt. Auch Patienten mit Asthma finden hier eine professionelle Anlaufstelle. Darüber hinaus können Termine bei akuten Beschwerden, wie z.B. einer Lungenentzündung, vereinbart werden.

Lunge durchchecken

Ein weiterer wichtiger Service, den die Praxis anbietet, sind Schlafuntersuchungen für Patienten mit nächtlichen Atemaussetzern, auch bekannt als Schlafapnoe. „Unbehandelte Schlafapnoe kann langfristig erhebliche Probleme im Herz-Kreislauf-System verursachen“, erklärt Dr. Hofer. Sie betont, dass es ratsam ist, auch ohne bestehende Vorerkrankungen, eine umfassende Lungenuntersuchung über sich ergehen zu lassen – Prävention ist das Stichwort.

Dr. Hofer ist es ein besonderes Anliegen, dass ihre Ordination eine Kassenstelle ist. „Kassenmedizin ist wichtig, denn die Menschen zahlen bereits hohe Beiträge in die Gesundheitsversorgung. Dafür steht ihnen auch eine entsprechende Leistung zu“, erklärt die Ärztin. Mit der Eröffnung der „Lunge21“ wurde eine dritte Kassenstelle für Lungenkrankheiten in Floridsdorf geschaffen.

Faszinierendes Organ

Während ihres Studiums in Deutschland wollte Dr. Hofer ursprünglich Kinderärztin werden. Ein Praktikum in einer Lungenabteilung änderte jedoch ihren Kurs. „Die Patienten sind besonders und angenehm, und das Themengebiet ist einfach faszinierend. Die Lunge, obwohl klein, beeinflusst viele andere Organe, insbesondere das Herz“, sagt sie. Nach ihrer Weiterbildung zum Facharzt zog sie nach Österreich, wo sie in renommierten Einrichtungen wie dem Otto-Wagner-Spital und der Klinik Floridsdorf arbeitete. Ihr Bezug zu Floridsdorf ist also nicht neu.

Die „Lunge21“ hat im Februar geöffnet und bietet Sprechstunden montags von 10 bis 15 Uhr, dienstags und mittwochs von 14 bis 19 Uhr, donnerstags von 9 bis 14 Uhr sowie nach Vereinbarung an. Termine können online oder telefonisch unter 01/361 01 12 vereinbart werden.

