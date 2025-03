Floridsdorf: Polizisten während spektakulärer Verfolgungsjagd verletzt

Am Dienstagabend im 21. Bezirk von Wien ereignete sich eine dramatische Verfolgungsjagd, bei der zwei Polizisten verletzt wurden. Zwei junge Männer, ein 18-Jähriger und sein 19-jähriger Beifahrer, wurden schließlich festgenommen.

WIEN/FLORIDSDORF. Die Verfolgungsjagd begann gegen 20:35 Uhr, als eine Streifenbesatzung im Bereich der Illgasse einen Pkw bemerkte, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Trotz deutlicher Anhaltezeichen der Polizei ignorierte der Fahrer die Warnungen und setzte seine Fahrt fort. Ein Polizist musste sich sogar zur Seite springen, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden, was auf die hohe Gefährlichkeit der Situation hinweist.

Der Fahrer überholte mehrere Autos und wich bei einer roten Ampel ab, wo er schließlich stoppte. Der 18-Jährige flüchtete daraufhin zu Fuß, während sein 19-jähriger Beifahrer ans Steuer wechselte und die Flucht fortsetzte. Dies verdeutlicht die kriminelle Energie des Duos und deren Unwillen, sich den gesetzlichen Normen zu fügen.

In einem weiteren Versuch, der Polizei zu entkommen, berührte das flüchtende Fahrzeug eine Polizistin am Bein. Der rasante Rückstau stoppte schließlich den Wagen des Fahrers, was zu einer Kollision mit den nachrückenden Streifenwagen führte. Der Fahrer stürzte während seiner Flucht, was es den Beamten ermöglichte, ihn zu fassen. Der Festgenommene wehrte sich jedoch heftig und setzte Faustschläge ein, wodurch zwei Einsatzkräfte verletzt wurden und ihren Dienst nicht fortsetzen konnten.

Rechtliche Konsequenzen

Die Polizei konnte auch den ursprünglichen Fahrer ausfindig machen und ihn an seiner Wohnadresse im 21. Bezirk festnehmen. Beide Männer befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam und sehen sich mehreren Anklagen gegenüber, darunter Widerstand gegen die Staatsgewalt, schwere Körperverletzung und Verkehrsübertretungen. Dieser Vorfall wirft nicht nur ein Licht auf die Gefahren des Straßenverkehrs in urbanen Gebieten, sondern auch auf die Herausforderungen, denen Polizeikräfte entgegenstehen.

