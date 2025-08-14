Floridsdorf: Recyclingunternehmen mehrfach von Bränden betroffen

Am frühen Donnerstagmorgen setzten die Nachlöscharbeiten beim Großbrand in der Freifläche einer Papierrecyclingfirma in Floridsdorf fort. Die Ursache für das Feuer ist bisher unbekannt, doch die Firma war in den letzten zehn Jahren bereits mehrfach von ähnlichen Ereignissen betroffen.

WIEN/FLORIDSDORF. Der aus der Stadt sichtbare Rauch entwickelte sich gegen 17 Uhr, als das Feuer auf dem Firmengelände ausbrach. Glücklicherweise war das Gebäude selbst nicht betroffen. Zunächst wurde Alarmstufe 2 ausgelöst, was 18 Fahrzeuge und 70 Feuerwehrkräfte mobilisierte. Aufgrund des fortschreitenden Feuers wurde später die Alarmstufe auf 3 erhöht, was insgesamt 25 Fahrzeuge und 100 Einsatzkräfte erforderte.

Verletzungen gab es glücklicherweise keine. Feuerwehrsprecher Martin Hofbauer informierte am Morgen danach, dass die Löscharbeiten bis 7.30 Uhr am Donnerstagmorgen andauerten. Die Feuerwehr, unterstützt von Mitarbeitern des Unternehmens, musste brennende Altpapierballen zerteilen, um die Flammen zu bekämpfen. Am Donnerstagvormittag waren die Nachlöscharbeiten weiterhin im Gange, um die Lage endgültig unter Kontrolle zu bringen.

Im Verlauf des späten Abends wurde die Alarmstufe 3 wieder auf 2 gesenkt, und gegen 23 Uhr wurde diese dann vollständig aufgehoben. Die Feuerwehr konzentrierte sich darauf, die Freifläche zu räumen, um das Lagergut dem Betreiber wieder zu übergeben.

Nicht der erste Großbrand

Die betroffene Firma ist kein Unbekannter im Bereich von Großbränden. Am 29. Juli 2024 brach in derselben Lagerhalle ein ähnlicher Brand aus, was die Feuerwehr damals dazu veranlasste, Alarmstufe 2 auszurufen. MeinBezirk berichtete damals:

Bereits in den Jahren 2021 und 2015 musste die Feuerwehr ebenfalls ausrücken. Im Jahr 2019, am 14. September, brannten Papierschnitzel, nachdem Metallteile, wie Büro- und Heftklammern, in das Zerreiswerk geraten waren. Diese führten zu einer Überhitzung und letztlich zu einem Glimmbrand. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am 21. April 2015, doch der Brand konnte damals schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Laut Feuerwehrsprecher Hofbauer sind Papierrecyclingfirmen grundsätzlich mit einem erhöhten Risiko konfrontiert, da Papier und Karton leicht entzündlich sind. Bereits kleine Funken oder Glut können ausreichen, um ein Feuer zu entzünden. Die genaue Brandursache vom Mittwochabend bleibt bislang unklar und wird von der Wiener Landeskriminalbehörde (LKA) untersucht.

