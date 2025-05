Floridsdorfer on Tour: Herderpark – Der neue Treffpunkt der Wiener Tischtennis-Community

Erste Station der Tour: Herderpark wird zum Treffpunkt für spontane Matches und Wiener Tischtennis-Vielfalt

Was als lokales Bezirksprojekt begann, hat sich zu einer dynamischen Bewegung entwickelt, die ganz Wien erfasst: Unter dem Motto „Floridsdorfer on Tour“ hat sich eine engagierte Spielgemeinschaft aus Floridsdorf auf den Weg gemacht, um die öffentlichen Tischtennisplätze Wiens zu erkunden und ihre Leidenschaft für den Sport mit anderen zu teilen.

Am 14. Mai 2025 war der Herderpark in Simmering der erste Austragungsort. Mit fünf hochwertigen Tischtennisplatten bot er die ideale Kulisse für den Auftakt der Tour. Nachdem das Team Floridsdorf seine Teilnahme in den sozialen Medien bekanntgegeben hatte, strömten spontane Gäste aus benachbarten Bezirken herbei. Sogar der Bezirksvorsteher von Simmering, Thomas Steinhardt, ließ es sich nicht nehmen, vorbeizuschauen, um zu erleben, wie die Tischtennis-Community in seinem Bezirk lebendig wurde.

Die überraschend hohe Anzahl an Teilnehmern enspricht dem wachsenden Interesse an Tischtennis in Wien, das durch die vielen öffentlichen Plätze, wie etwa in den Prateranlagen und den Stadtparks, gefördert wird. Die meistkostenlosen Zugangsmöglichkeiten zu diesen Plätzen machen den Sport für alle zugänglich und ermöglichen allen, die Freude am Spiel zu entdecken – unabhängig von Alter oder Können.

Der Herderpark wurde rasch zur Bühne für ein mitreißendes Tischtennis-Fest. Die ersten Matches ließen nicht lange auf sich warten, und schon bald entstehen spannende Ballwechsel, die sowohl technische Finesse als auch ungebremste Spielfreude zeigten. Gerade die Schwelle, die Viele durch eine Vereinsmitgliedschaft meiden, wurde hier spielend überwunden, was dieser Eventreihe eine entspannte und einladende Atmosphäre verlieh.

Ganz besonders erfreulich war, dass auch neue Mitglieder des Wiener Tischtennis Netzwerks von Tischtennis Hobby Wien die Gelegenheit nutzten, die Gemeinschaft vor Ort kennenzulernen. Dies geschieht ganz ohne Vereinszwang, jedoch mit umso größerer Begeisterung. Die Initiative, Tischtennis in Wien neu zu erleben, zeigt eindrucksvoll, wie verbindend dieser Sport sein kann. Selbst ortskundige Spielerinnen und Spieler, die zufällig vorbeikamen, wurden sofort integriert und konnten ihr Können zeigen – zur Freude aller Anwesenden.

Die Tour ist mehr als nur eine sportliche Aktion; sie ist ein Aufruf, die zahlreichen öffentlichen Tischtennisplätze in Wien aktiv zu nutzen, neue Menschen kennenzulernen und gemeinsam aktiv zu sein. Für Tischtennis Hobby Wien war dieser Nachmittag ein voller Erfolg und gleichzeitig ein gelungener Startschuss für viele weitere Entdeckungsreisen quer durch die Stadt, wo auch andere Bezirke Gelegenheit erhalten werden, Tischtennis hautnah zu erleben.

Nächste Woche heißt es erneut: Floridsdorfer on Tour – und wer weiß, welcher Wiener Bezirk dann zum Hot-Spot der Tischtennis-Begeisterung wird. Bleiben Sie dran und erleben Sie, wie Tischtennis Wien verbindet!

Details zu Tischtennis Hobby Wien – www.tischtennishobbywien.at