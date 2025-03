Floridsdorfer WKG Nord Wien/Hercules erzielt überzeugenden 4:0 Auswärtssieg

Nach zehn Jahren Abwesenheit ist es endlich wieder so weit: Ein Wiener Klub, die WKG Nord Wien/Hercules, ist zurück in der ÖGV-Nationalliga. Dies markiert nicht nur ein Comeback, sondern auch eine neue Ära für den Verein, der in den vergangenen Jahren in der Teamliga Wien/NÖ aktiv war. Die Rückkehr in die höchste Liga des österreichischen Gewichthebens ist ein bedeutender Schritt für die Sportgemeinschaft in Wien.

Der Auftakt in die neue Saison konnte nicht überzeugender verlaufen. Die Wiener Mannschaft gab bereits in der ersten Runde ein eindrucksvolles Zeichen, indem sie einen klaren 4:0-Auswärtssieg gegen die WKG Wels/Buchkirchen erzielte. Mit einem Gesamtergebnis von 1552,84 zu 1391,49 Punkten bewiesen sie ihre Stärke und Kompromisslosigkeit im Wettkampf. Diese deutliche Überlegenheit versprach nicht nur einen spannenden Wettkampf, sondern unterstrich auch das Potenzial des Teams für die bevorstehenden Herausforderungen.

Der herausragende Athlet der Wiener Mannschaft war Matthias Perik, der in der 102 kg Klasse antrat. Der Staatsmeister von 2024 überzeugte mit einer beeindruckenden Gesamtleistung von 284 kg im Zweikampf, bestehend aus einem Reißen von 134 kg und einem Stoßen von 150 kg. Periks Leistungen zeigen nicht nur das persönliche Engagement und die Hingabe des Athleten, sondern auch das Niveau, das die WKG Nord Wien/Hercules in der Nationalliga erreichen möchte.

Der Verein, der im traditionellen Gewichtheben verwurzelt ist, blickt optimistisch in die Zukunft und setzt sich hohe Ziele. Mit einem erfahrenen Trainerteam und talentierten Athleten streben sie an, sich nicht nur in der Liga zu etablieren, sondern auch um Meistertitel zu kämpfen. Die Rückkehr in die Nationalliga eröffnet neue Möglichkeiten für junge Talente, sich zu entwickeln und zu wachsen.

Die österreicherische Gewichtheber-Szene hat in den letzten Jahren einige aufregende Entwicklungen erlebt, darunter die verstärkte Förderung junger Athleten und die Integration neuer Trainingsmethoden. Während sich die Konkurrenz verschärft, bleibt die WKG Nord Wien/Hercules fest entschlossen, ihr Erbe im Sport zu verteidigen und mit kontinuierlichen Leistungen zu glänzen.

In Anbetracht der bevorstehenden Wettkämpfe wird erwartet, dass die Wiener Athleten ihr Bestes geben, um das Team in der Tabelle der ÖGV-Nationalliga weiter nach oben zu bringen. Die Unterstützung von Fans und der Gemeinde wird dabei eine entscheidende Rolle spielen, um den Athleten den notwendigen Rückhalt zu geben, den sie für ihren Erfolg benötigen.

Die kommende Saison verspricht, spannend zu werden, während die WKG Nord Wien/Hercules sich darauf vorbereitet, ihre starke Präsenz in der österreichischen Gewichtheberlandschaft zurückzuerobern.





