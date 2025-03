„Flow“: Kinder von Neubauer Familien genießen kostenlosen Eintritt ins Filmhaus am Spittelberg

Der Animationsfilm „Flow“ hat in der Welt des Films hohe Wellen geschlagen und wurde kürzlich mit dem Oscar für den besten Animationsfilm ausgezeichnet. Diese Auszeichnung spiegelt das herausragende Storytelling und die bildnerische Gestaltung des Films wider. Um das kulturelle Angebot für die jungen Zuschauer zu fördern, werden Volksschulkinder aus dem Wiener Bezirk Neubau die Möglichkeit haben, den Film kostenlos zu sehen.

WIEN/NEUBAU. Am Montag, den 24. März, um 10:15 Uhr findet im Filmhaus am Spittelberg (Spittelberggasse 3) eine spezielle Vorführung des Films „Flow“ für Schüler der Neubauer Volksschulen statt. Lehrer sind eingeladen, ihre Klassen kostenlos zu diesem Film-Event zu bringen und die faszinierende Geschichte zu erleben, die von zahlreichen Themen handelt, die für Kinder von Bedeutung sind.

Der lettische Film erzählt die bewegende Geschichte einer Katze, die in einer Welt aufwacht, die vollständig von Wasser bedeckt ist und in der die Menschheit verschwunden ist. Auf der Suche nach Sicherheit findet sie Zuflucht auf einem Boot, das von einer Gruppe anderer Tiere bevölkert ist. Die Herausforderungen, die sich aus ihren unterschiedlichen Charakteren und Ängsten ergeben, machen die Interaktionen und das Zusammenleben spannend und lehrreich.

Ein Film für verschiedene Fächer

„Flow“ bietet nicht nur Unterhaltung, sondern eignet sich auch hervorragend für die Integration in verschiedene Schulunterrichten wie Kunst, Sachunterricht, Ethik, Religion und Geografie. Die Thematisierung der Klimakrise, Fragen zu Flucht und Migration sowie das Zusammenspiel von Vorurteilen und Zusammenhalt machen ihn zu einem wertvollen Werkzeug für Lehrer. Die Vorführung richtet sich an Kinder der 1. bis 4. Schulstufe und fördert die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Themen.

Interessierte Lehrer können sich direkt an das Kino wenden, um die Anzahl ihrer Schüler und Begleitpersonen anzumelden. Die Kontaktdaten sind telefonisch unter 01/581 39 00 10 oder per E-Mail unter [email protected] erreichbar. Das Kino stellt auch begleitende Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, um den Unterricht nach dem Film zu vertiefen.

Zusätzliche Informationen:

In Neubau gibt es regelmäßige Veranstaltungen für Kinder, die sich für aktuelle Themen und kreative Beschäftigungen interessieren. Zudem beklagen viele Eltern die verkürzten Betreuungszeiten für ihre Kinder in Wien, was die Notwendigkeit von solchen Veranstaltungen weiter unterstreicht.