Flüchtiger Täter: Mann durch Messerattacke in Graz verletzt

In der Nacht auf Freitag, dem 25. April 2025, ereignete sich im Grazer Bezirk Andritz eine Messerattacke, bei der ein 44-jähriger Mann verletzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen auf den Täter.

GRAZ. Laut einem Bericht der Polizei wurden gegen 3:30 Uhr mehrere Streifen zu einem Parkplatz in der Papierfabrikgasse gerufen, nachdem ein möglicher Vorfall mit Stichverletzung gemeldet worden war. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen 44-jährigen Grazer mit einer Stichwunde am rechten Oberarm.

Nach bisherigen Ermittlungen hielt sich der Mann gegen 3:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses auf und konsumierte ein Bier in seinem Fahrzeug. Als er kurz darauf ausstieg, um sein „Geschäft“ in der angrenzenden Grünfläche zu verrichten, wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen, der um eine Zigarette bat. Der Grazer lehnte ab, was dazu führte, dass der Unbekannte näher kam und unverständliche Worte sprach. Als der 44-Jährige versuchte, Abstand zu gewinnen und den Mann wegstieß, wurde er plötzlich mit einem Messer angegriffen. Es gab keine verbalen Drohungen.

Täter flüchtete



Nach dem Übergriff flüchtete der Angreifer zu Fuß in Richtung Grazer Straße. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte er bislang nicht lokalisiert werden. Die Beschreibung des Täters lautet: männlich, etwa 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, heller Hauttyp, mit einem Drei-Tage-Bart; bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Kappe. Eine Suche nach dem Mann verlief bisher erfolglos.

Der 44-Jährige wurde mit seiner Stichverletzung in das LKH Graz eingeliefert, die Verletzung gilt als nicht lebensbedrohlich. Die Polizei untersucht nun die Hintergründe der Tat und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise können direkt an die Sicherheitszentrale gegeben werden.

