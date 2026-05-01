Flughafen Wien-Schwechat begrüßt erste Eurovision-Delegationen: Musikalisches Europa hat in Österreich eingeschwebt

Erste Eurovision-Delegationen in Wien-Schwechat eingetroffen

Am Flughafen Wien-Schwechat sind die ersten Delegationen für den Eurovision Song Contest eingetroffen. Insgesamt nehmen heuer 35 Länder an dem Wettbewerb teil.

Am Freitag landeten neun Länderteams, darunter die Delegationen aus Australien, Finnland und Griechenland. Die Künstlerinnen und Künstler reisten in eigenen Delegationen an den Flughafen.

Fans empfingen die Ankommenden mit Plakaten und selbstgemachten Armbändern. Kerstin Pröll, Head of Delegations Management beim Eurovision Song Contest, erklärte, es gebe Künstler, die teilweise Superstars seien, etwa jene aus Australien, und dann würden viele Fans warten.

Die australische Kandidatin heißt Delta Goodrem. Sie sagte, der Flug von Australien nach Österreich habe 36 bis 40 Stunden gedauert, und sie sei aufgeregt, beim Eurovision Song Contest dabei zu sein. Der griechische Kandidat Akylas sang zur Begrüßung am Flughafen den Refrain seines Songs „Ferto“.

Unterstützung durch Volunteers

Die Delegationen wurden am Flughafen von Volunteers empfangen. Laut Kerstin Pröll sprechen diese die jeweilige Ländersprache der Teilnehmer, holen sie direkt beim Gepäckband ab und fahren gemeinsam mit ihnen zu den Hotels. Für die Volunteers gab es eine spezielle Schulung.

Die Volunteers begleiten die Künstlerinnen und Künstler in der nächsten Zeit und stehen ihnen zur Seite. Viivi Huusko, gebürtige Finnin und Volunteer beim finnischen Team, erklärte, dass Volunteers die Delegationen zu Proben, Aktivitäten und Events begleiten.

Magdalena Kelaridis unterstützt als Volunteer das griechische Team. Sie gab an, Halbgriechin zu sein und die griechische Sprache zu sprechen. Die gemeinsame Sprache sei wichtig, weil man sich dadurch willkommen fühle.

Anstehende ESC-Termine in Wien

Die Eröffnungszeremonie des Eurovision Song Contest findet am 10. Mai auf dem Rathausplatz in Wien statt. Das Finale ist für den 16. Mai in der Wiener Stadthalle geplant.

In diesem Jahr zählen Australien, Finnland und Griechenland zu den Favoriten des Wettbewerbs.