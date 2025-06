Die APA hat mit den Verantwortlichen hinter drei Filmprojekten gesprochen, die sich momentan in einer kritischen Lage befinden. Arash T. Riahi, Producer bei Golden Girls, arbeitet an dem Film „Riot / Girl“, basierend auf einer Idee seines Bruders Arman T. Riahi. Aktuell steht das Projekt auf der Kippe, das Casting musste gestoppt werden, während unklar bleibt, ob ein Teil der fehlenden Million Euro über ausländische Fördergeber gesichert werden kann. „Am Ende des Sommers können wir entscheiden, ob wir den Film im Herbst drehen können, oder ob wir es um ein Jahr verschieben müssen“, so Riahi.

Auch Alexander Glehr, Produzent des neuen Films „Gentle Monster“ von Marie Kreutzer, ist unermüdlich an der Suche nach Lösungen. „Bisher haben wir geschafft, eine Million Euro zu kompensieren. Aber der Gap beträgt noch immer eine Million“, erklärt er. Bei einem Gesamtbudget von neun Millionen ist das keine kleine Herausforderung. Um zusätzliche Fördergelder zu sichern, könnte eine Verlagerung der Dreharbeiten nach Deutschland notwendig werden.

Dunja Bernatzky, Geschäftsführerin des Animationsstudios Arx Anima, ist in einer ähnlichen Lage und äußert Bedenken zur Fortsetzung der erfolgreichen Serie „Häschenschule“. Der Verlust von rund 1,4 Millionen Euro aus dem ÖFI+-Programm, auf das man fest gerechnet hatte, „trifft die Produktion mit voller Wucht“, sagt sie. Diese Probleme sind symptomatisch für eine Branche, die zunehmend unter Druck gerät.

Hintergrund der Krise

Einziger Konsens unter den Beteiligten ist die Einschätzung, dass der am 15. Januar ohne Vorwarnung ausgerufene Auszahlungsstopp, der für das gesamte Jahr 2025 gilt, ein vorhersehbares Fiasko war. Anstelle eines zuvor angedachten Steueranreizmodells wurde ein Fördertopf geschaffen, der den Eindruck erweckte, unbegrenzt zu sein. Riahi beschreibt, dass die Politik dem Nachwuchs versichert hatte, der Topf würde stets aufgefüllt werden: „Jeder Euro von ÖFI+ spielt das 1,4-Fache wieder rein.“

Folgen für die Filmbranche

Negative wirtschaftliche Auswirkungen: Internationalien Projekte ziehen sich zurück, was zu einem Verlust von Arbeitsplätzen und Know-how führt.

Internationalien Projekte ziehen sich zurück, was zu einem Verlust von Arbeitsplätzen und Know-how führt. Vertrauensverlust: Die Glaubwürdigkeit des österreichischen Filmschaffens hat durch diese Maßnahmen stark gelitten, was langfristige Folgen haben wird.

Die Glaubwürdigkeit des österreichischen Filmschaffens hat durch diese Maßnahmen stark gelitten, was langfristige Folgen haben wird. Betriebsstörungen: Viele Unternehmen, die über Jahre stabile Arbeitsplätze geschaffen haben, stehen nun vor dem Aus.

„Die schlimmsten Befürchtungen sind eingetreten“, warnt Glehr, der auch auf die steigenden Kosten für das AMS hinweist. „Heimische Filme ohne internationale Gelder werden es am stärksten zu spüren bekommen“, sagt er. Kreutzer teilt diese Einschätzung und betont, dass die Konkurrenzsituation zunehmen wird.

Ausblick und Hoffnungen

Wie geht es nun weiter? Glehr hofft, dass der Preis, den „Gentle Monster“ kürzlich am Marché du Film in Cannes gewonnen hat, das Interesse ausländischer Investoren anziehen wird. Riahi hingegen wartet auf Förderentscheidungen aus Frankreich und hofft auf eine Teilnahme am Venice Gap-Financing Market. Auch für die Fortsetzung von „Die Häschenschule“ gibt es keine Aufgabe, betont Bernatzky und sucht nach alternativen Finanzierungsmodellen.

Die Gespräche mit den Ministerien laufen und alle sind sich einig, dass schnelle und unkomplizierte Lösungen erforderlich sind. „Es braucht politischen Rückhalt, um den Schaden in einer kulturell und wirtschaftlich wichtigen Branche zu verhindern“, sagt Bernatzky abschließend. Die Zeit drängt, und es bleibt zu hoffen, dass bald eine Lösung gefunden wird.

Zusammenfassung

Die aktuelle Krise im österreichischen Filmschaffen ist ernst und betrifft die Planung und Finanzierung zahlreicher Projekte. Es besteht dringender Handlungsbedarf, um diese vitale Branche zu unterstützen und den Standort Österreich als Koproduktionsland zu sichern.