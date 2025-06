Förderung junger Talente: Kooperation zwischen Floridsdorfer AC und VBS

Schule und Sport unter einen Hut bringen: Die Vienna Business School (VBS) Floridsdorf kooperiert ab sofort mit dem Floridsdorfer Athletiksport-Club (FAC) – und möchte damit ein starkes Zeichen für die Verbindung von Bildung und Nachwuchsförderung im Sport setzen. WIEN/FLORIDSDORF. Die neue Partnerschaft zwischen der Vienna Business School Floridsdorf (VBS) und dem Floridsdorfer Athletiksport-Club (FAC) markiert einen bedeutenden Schritt in der Integration von schulischer Ausbildung und sportlicher Entwicklung. Diese Kooperation zielt darauf ab, jungen Talenten im Bezirk bessere Möglichkeiten zu bieten und eine ausgewogene Balance zwischen akademischen und sportlichen Forderungen zu schaffen. Zu diesem Anlass wurde kürzlich ein neues Banner mit dem Logo der VBS Floridsdorf übergeben. Dieses Banner wird künftig am Spielfeldrand prangen und als Symbol für die besiegelte Partnerschaft fungieren. „Wir freuen uns, dass der FAC bei seiner ständigen Professionalisierung der Ausbildung, die VBS Floridsdorf zur Zusammenarbeit eingeladen hat“, erklärt Helmut Schramm, Vorstand des Fonds der Wiener Kaufmannschaft, der als privater Betreiber der VBS fungiert. Siehe auch Erste „Sternenbank“ Wiens gedenkt der Sternenkinder Schule & Sport unter einem Dach Die Zusammenarbeit wird als eine essentielle Entwicklung angesehen, insbesondere von Lukas Moser, dem Nachwuchsleiter des FAC: „Unsere Spieler investieren viel Zeit und Energie in ihre fußballerische Entwicklung. Deshalb ist es umso wichtiger, dass sie parallel auch eine fundierte schulische Ausbildung erhalten.“ Dieser integrative Ansatz wird in vielen internationalen Sportakademien verfolgt. Der FAC hat daher aktiv den Kontakt zur VBS gesucht, um diese Kooperation aufzubauen. Durch die Kooperation mit der VBS Floridsdorf erhalten die Nachwuchsspieler jetzt bessere Möglichkeiten, ihre schulische Ausbildung mit ihrem sportlichen Training in Einklang zu bringen. „Wir bieten den jugendlichen Spielern des FAC die Möglichkeit, schulische Verpflichtungen und sportliche Aktivitäten gut zu vereinen“, sagt Astrid Holzer, die Direktorin der VBS. Dies ermöglicht beispielsweise Freistellungen vom Unterricht für wichtige Meisterschaftsspiele, was den Spielern die Teilnahme an wichtigen Wettkämpfen erleichtert. Siehe auch Nach Amoklauf: Experten verlangen umfassende Analyse des Schulumfelds in Wien Mehr Themen: Hofer-Filiale in der Shuttleworthstraße schließt seine Türen Gütesiegel für Familienfreundlichkeit in Floridsdorf Schauspielerin Claudia Rohnefeld übernimmt Gloria Theater

