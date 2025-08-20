Folgen von Kriminalität: Unterstützung für Verbrechensopfer in Graz

Nach Vertreterinnen und Vertretern der Polizei und der Justiz ist nun die Opferhilfe am Wort. Für den dritten Teil der Serie „Kriminalität in Graz“ hat MeinBezirk mit Susanne Kammerhofer vom Weissen Ring Steiermark gesprochen.

GRAZ. Seit über einem Jahrzehnt ist Susanne Kammerhofer in der Verbrechensopferhilfe beim Weissen Ring Steiermark tätig. MeinBezirk hat die erfahrene Teamkoordinatorin und Sozialpädagogin in ihrem Büro in der Innenstadt getroffen, um ihre besondere Perspektive im Rahmen der Serie „Kriminalität in Graz“ einzuholen. Der Weisse Ring, eine bedeutende Institution in Österreich, setzt sich für die Unterstützung von Verbrechensopfern ein und bietet ein umfangreiches Leistungsspektrum.

„Unser Schwerpunkt liegt bei erwachsenen Opfern von situativer Gewalt. Das bedeutet, dass es kein enges Verhältnis zwischen Täter und Opfer gibt“, erklärt Kammerhofer und hebt den Unterschied zwischen dem Weissen Ring und Gewaltschutzzentren hervor, die auch Kinder und Jugendliche sowie häusliche Gewalt abdecken. „Egal, ob Sie Opfer einer gefährlichen Drohung oder von Internetbetrug geworden sind, ob Sie selbst angegriffen wurden oder Angehöriger eines Mordopfers sind – jeder kann sich bei uns melden,“ so Kammerhofer.

Für alle Klienten ist das vollständige Leistungsspektrum des Weissen Rings kostenlos, wobei der Großteil durch Spenden und teilweise öffentliche Mittel finanziert wird: „Wir führen Entlastungsgespräche und beraten gemäß dem Verbrechensopfergesetz – besonders in Bezug auf Schadenersatz und Schmerzensgeld. Zudem bieten wir psychosoziale und juristische Prozessbegleitung an, die von der Anzeigenberatung bis zur Begleitung zu Einvernahmen bei der Polizei und im Gerichtssaal reicht,“ erläutert Kammerhofer.

Tatbestände immer komplexer

Im laufenden Jahr 2025 hat die steirische Zweigstelle des Weissen Rings bereits 45 Fälle bearbeitet, wobei regelmäßig zwischen 100 bis 125 Fälle pro Jahr zu verzeichnen sind, von denen mehr als 80 Prozent in Graz stattfinden. „Im letzten Jahr haben wir 61 Fälle mit Delikten gegen Leib und Leben, 24 Delikte gegen die Freiheit und 20 Fälle von Diebstahl oder Einbruch behandelt,“ berichtet Kammerhofer. Sie macht deutlich, dass es „keinen typischen Fall“ gibt und der Unterstützungsbedarf für die Opfer stark variieren kann.

In den letzten Jahren hat Kammerhofer beobachtet, dass die Verfahren zunehmend komplex werden – häufig sind mehrere Täter und Opfer beteiligt, oder die Betroffenen sind selbst in delikate Situationen verwickelt. „Das kann passieren, wenn jemand sich gegen einen Angriff zur Wehr setzt und dann selbst angezeigt wird,“ erklärt sie.

Zur falschen Zeit am falschen Ort

Trotz ihrer täglichen Konfrontation mit Gewalt fühlt sich Kammerhofer in Graz sicher. Dennoch gibt es Fälle, bei denen auch sie erschrickt: „Wenn eine brutale Tat an einem Ort verübt wird, an dem man oft selbst unterwegs ist, denkt man natürlich darüber nach.“ Das verdeutlicht, dass situative Gewalt jeden von uns treffen kann, auch in einer Stadt wie Graz, wo die Kriminalitätsrate im Vergleich zu anderen Städten niedrig ist.

Ein wichtiger Punkt bleibt: „Situative Gewalt kann jeden treffen. Obwohl es in Graz unwahrscheinlich ist, gibt es immer das Risiko, ‚zur falschen Zeit am falschen Ort‘ zu sein. Doch sich von Angst leiten zu lassen, hilft nicht weiter,“ warnt Kammerhofer.

Kontakt

Die Weisse Ring Verbrechensopferhilfe ist Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 050 5016 erreichbar. Weitere Informationen sind auf der Website www.weisser-ring.at erhältlich.

In akuten Gefahrenlagen ist der Polizeinotruf unter der Nummer 112 die richtige Anlaufstelle. Für psychische Ausnahmesituationen erhalten Sie jederzeit kostenlose Hilfe bei der PsyNot-Hotline unter der Nummer 0800 449933.

