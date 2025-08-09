Following the Footsteps of the Last Emperor







Willkommen im Gasthaus Orthofer in St. Jakob im Walde

Das charmante Gasthaus Orthofer befindet sich in St. Jakob im Walde, einer malerischen Gemeinde in der Steiermark, Österreich. An dieser Stelle stand einst ein Jagdhaus, das den Habsburgern gehörte. Obwohl nur wenige Überreste des historischen Gebäudes erhalten geblieben sind, ranken sich faszinierende Geschichten um diesen Ort.

Eine der bekanntesten Erzählungen berichtet von der ersten Begegnung zwischen dem zukünftigen Kaiser Karl und Zita von Bourbon-Parma. Diese Anekdote ist ein bedeutender Teil der österreichischen Geschichte und verweist auf den nostalgischen Charme der Region. Eine alternative Überlieferung besagt, dass sich dieses berühmte Paar 1908 im böhmischen Franzensbad, dem heutigen tschechischen Františkovy Lázně, kennengelernt hat.

Der Weg, der das Gasthaus Orthofer heute umgibt, ist gesäumt von Erholung und Natur. Die Region ist ein beliebtes Ziel für Wanderer und Naturliebhaber, die die unberührte Landschaft der Steiermark erkunden möchten. Steiermark ist bekannt für ihre atemberaubenden Berge, dichten Wälder und erholsamen Seen, wodurch sich eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten anbieten.

Im Inneren des Gasthauses erinnert der alte, mächtige Kaisertisch an die glorreichen Zeiten der Monarchie. Dieser Tisch hat viele Generationen überdauert und ist ein beliebter Anlaufpunkt für Gäste, die die Geschichte und Atmosphäre des Ortes genießen möchten. Das Gasthaus selbst bietet eine traditionelle steirische Küche, die immer frisch zubereitet wird und die Gaumen seiner Besucher verwöhnt.

Besucher können hier nicht nur ein köstliches Essen genießen, sondern auch die herzliche Gastfreundschaft der Betreiber erfahren. Die Räumlichkeiten sind liebevoll dekoriert und bieten somit den idealen Rahmen für Familienfeiern, Vereinsaktivitäten oder einfach nur einen angenehmen Abend mit Freunden. Im Sommer lädt der Außensitzbereich dazu ein, die frische Luft und die schöne Aussicht zu genießen.

St. Jakob im Walde hat zudem verschiedene Veranstaltungen und Feste zu bieten, die die Traditionen der Region lebendig halten. Es finden regelmäßig Marktveranstaltungen, Feste und kulturelle Angebote statt, die sowohl Einheimische als auch Besucher anziehen. Seine ruhige Lage und die Nähe zur Natur machen St. Jakob im Walde zu einem idealen Ort, um dem Alltag zu entfliehen und neue Energie zu tanken.

Insgesamt ist das Gasthaus Orthofer nicht nur ein Platz zum Speisen, sondern ein Ort voller Geschichte, Tradition und Geselligkeit, der den Besuchern unvergessliche Momente beschert.





