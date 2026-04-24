Forschungsfieber in Vorarlberg: Entdeckerfreuden für Jung und Alt bei der Langen Nacht der Forschung

Lange Nacht der Forschung in Vorarlberg öffnet am Freitag

In Vorarlberg findet am Freitagabend die „Lange Nacht der Forschung“ statt. Die Veranstaltung läuft zwischen 17.00 und 23.00 Uhr und richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Die Angebote verteilen sich auf verschiedene Standorte im ganzen Land. Insgesamt stehen den Besucherinnen und Besuchern 109 Stationen zur Verfügung.

Vielfältiges Programm an mehreren Standorten

Bei der Langen Nacht der Forschung werden Experimente, Vorführungen und Vorträge angeboten. In Dornbirn beteiligen sich unter anderem der Campus V, die Inatura Erlebnis Naturschau und das Doppelmayr Training Center.

In Lustenau ist unter anderem das Betriebsgebiet Heitere ein Standort der Veranstaltung. Das WISTO-Team lädt in der Postgarage dazu ein, kreative Ideen für Vorarlberger Unternehmen zu entwickeln.

Besucherinnen und Besucher können dort mithilfe von KI-Tools eigene Produktideen für Raketen oder Mondbasen erproben.

Freier Eintritt und kostenlose Anreise

Der Eintritt zur Langen Nacht der Forschung in Vorarlberg ist kostenfrei. Die Anreise kann aus ganz Vorarlberg kostenlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen.

Zusätzlich bringen Shuttlebusse die Gäste zu den Veranstaltungsorten in Dornbirn und Lustenau.