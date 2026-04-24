Forstunfall in Leibnitz: Traktorsturz hinterlässt 50-Jährigen mit schweren Verletzungen

50-Jähriger bei Traktorunfall in Pongratzen verletzt

Bei Forstarbeiten ist am Donnerstagnachmittag ein 50-jähriger Südsteirer im Bezirk Leibnitz verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in Pongratzen im Nahbereich seines Wohnhauses.

Der Mann war gegen 15:45 Uhr mit einem Traktor mit angebauter Seilwinde auf einem steilen Waldweg bergab unterwegs. In einer Kurve geriet das Vorderrad des Fahrzeugs über den Weg hinaus, der Traktor kippte und stürzte rund 100 Meter einen Hang hinunter.

Dem 50-Jährigen gelang es, sich noch vor dem Absturz aus dem Fahrzeug zu retten. Nach dem Unfall verständigte er selbst seine Lebensgefährtin, die daraufhin die Einsatzkräfte alarmierte.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann ansprechbar. Er hatte eine stark blutende Kopfverletzung sowie weitere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.