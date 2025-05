Fortschritt beim Bau des Cybersecurity Campus in Graz: Ein Blick auf den Zeitplan

Redaktion Markus Kropac Aktuelle Entwicklungen Bau des neuen Cybersecurity Campus in Graz Die Bauarbeiten am neuen Cybersecurity Campus der TU Graz liegen im Zeitplan. Der Rohbau wurde Ende März abgeschlossen, und am Dienstag wurde die Dachgleiche gefeiert. Graz. Der Bau des neuen Cybersecurity Campus an der Technischen Universität Graz (TU Graz) zeigt erhebliche Fortschritte. Der Rohbau, der für die Forschung in der IT-Sicherheit vorgesehen ist, wurde erfolgreich fertiggestellt, und die Verantwortlichen, einschließlich Vertreter der TU Graz und der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), kommentierten die Fortschritte während der Feier zur Dachgleiche. Siehe auch „Wackelkontakt: Entdecke den perfekten Slalomrhythmus!“ Aktuelle Arbeiten Derzeit werden die Fassadenarbeiten durchgeführt. Dank der günstigen Witterungsbedingungen und des reibungslosen Ablaufs auf der Baustelle, gehen die Arbeiten sogar schneller voran als ursprünglich geplant. Die Fertigstellung des Bauwerks wird für Januar 2026 angestrebt. Einzug der Institute Die Institute für Informationssicherheit der TU Graz sowie die Organisationseinheit Gebäude und Technik sollen ab März 2026 ihre neuen Räume beziehen. Insgesamt entstehen etwa 5.000 m² Nettoraumfläche, die auch Start-ups und Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit zur Verfügung stehen. Zukunft der Cybersecurity-Ausbildung Der neue Cybersecurity Campus wird nicht nur als Forschungszentrum dienen, sondern auch als Ausbildungsstätte für zukünftige Fachkräfte im Bereich IT-Sicherheit. Angesichts der zunehmenden Cyber-Bedrohungen auf globaler Ebene ist dieser Campus eine wichtige Entwicklung für die Region sowie für die gesamte Branche. Siehe auch Floridsdorfer WKG Nord Wien/Hercules erzielt überzeugenden 4:0 Auswärtssieg Weitere interessante Themen: Mieter in Graz müssen über 2.000 Euro nachzahlen

