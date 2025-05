Foto-Galerie: Gute Stimmung beim Lendwirbel 2025 in eindrucksvollen Schnappschüssen!

Konzerte, Kunst, Workshops, Diskussionen, Spiele und vieles mehr prägen im Rahmen des Lendwirbel 2025 noch bis Sonntag das Straßenbild im vierten Grazer Stadtbezirk. „Bewaffnet“ mit Fotoapparaten hat sich MeinBezirk am Freitagnachmittag in die Menge gestürzt, um die besten Momente dieses Festivals festzuhalten. Die Ergebnisse findet ihr in unserer Bildergalerie. GRAZ/LEND. Seit über 16 Jahren zählt der Lendwirbel zu den herausragenden Veranstaltungen im Grazer Veranstaltungskalender. Der Begriff „Veranstaltung“ greift hier jedoch zu kurz, denn das Festival ist ein einzigartiges Grätzlfestival, das neben Straßenkunst, Gastronomie und Musikperformances auch soziale Initiativen und Gesprächsrunden fördert. Es schafft Raum für Interaktion und fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Gemeinschaft. Siehe auch ICEHL-Viertelfinale: Graz 99ers erzielen Ausgleich zum 1:1 gegen die Black Wings Der Lendwirbel startete am Donnerstag, dem 1. Mai – einem Feiertag, der viele Besucher an die verschiedenen Locations zog. Das traumhafte Wetter verstärkte die festliche Stimmung, und die Straßen füllten sich am Freitagmit fröhlichen Menschen. MeinBezirk war mitten im Geschehen und hielt die besten Momente fest. Die Schnappschüsse sind ab jetzt verfügbar in unserer Galerie (einfach auf ein Foto klicken und durchswipen). Wer jetzt Interesse hat, den Lendwirbel zu besuchen, hat noch bis Sonntag, den 4. Mai, die Gelegenheit dazu. Weitere Informationen über das vielseitige Programm findet ihr auf lendwirbel.at/programm. Siehe auch Verkehrszeichen entlang des Radwegs in der Hütteldorferstraße Das könnte dich auch interessieren: Das „seltsame“ Café Wolf in der Annenstraße Die besten Fotos von der Grazer Frühjahrsmesse 2025 Holding stimmt Grazer auf Bim-Baustellen-Sommer ein

