Fotoalbum: Die schönsten Momentaufnahmen vom Grazer Straßenmusik Festival 2025

Beim Grazer Straßenmusik Festival 2025 wurde der öffentliche Raum zur Bühne: Vom Herrengasse bis zum Lendplatz erfüllten am Samstag Musik, Rhythmus und Applaus die Straßen.

Graz. An allen Ecken und Enden sorgten kreative Klangkünstlerinnen und -künstler für eine unvergessliche Atmosphäre, mit belebenden Klängen in der ganzen Stadt. Für MeinBezirk hat sich Hobbyfotograf Markus Hahn ins Getümmel gestürzt und das bunte Treiben mit seiner Kamera festgehalten. Schauen Sie sich die Bildergalerie an, indem Sie auf das Foto oben tippen und weiterswipen.

