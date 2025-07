Fotoausstellung: Farbige Bürgermeisterwahl in der Kinderstadt Bibongo

In dieser Woche findet bereits zum elften Mal die Kinderstadt Bibongo im Grazer Volkskundemuseum statt. MeinBezirk war am Dienstag mit der Kamera vor Ort, als die Nachwuchs-Bürgermeisterin und der Nachwuchs-Bürgermeister gewählt wurden – einfach Fotos anklicken und durchswipen.

GRAZ/INNERE STADT. Die Plätze in Bibongo sind heiß begehrt. Auch in diesem Jahr nehmen 250 Kinder an der Woche teil und erhalten wertvolle Einblicke in Berufe. Hier lernen sie spielerisch Zusammenzuarbeiten und wirtschaftliche Prozesse zu verstehen. In der Kinderstadt stehen verschiedene Einrichtungen bereit, darunter ein Labor, eine Backstube, eine Zeitungsredaktion und ein Radiostudio. Dort können die jungen Grazerinnen und Grazer ihr eigenes Bibongo-Geld, genannt Sternis, verdienen und auch Steuern zahlen. Dies fördert nicht nur Kreativität, sondern auch ein Bewusstsein für finanzielle Verantwortung.

Die Wahlen zur Kinderbürgermeisterin und zum Kinderbürgermeister setzen sich intensiv mit den Themen Führung und Verantwortung auseinander. In diesem Jahr wurden Hannah und Lina als weibliches Oberhaupt und Stellvertreterin von Bibongo gewählt. Theo übernahm das Bürgermeisteramt, während Philipp als sein Vize fungiert. Glückwünsche kamen nicht nur von den Kindern der Stadt, sondern auch von Vertretern der Erwachsenen-Politik, darunter die Stadträte Günter Riegler und Kurt Hohensinner, die das Engagement und die Initiative der jungen Menschen lobten.

Künftig noch mehr Kinderstädte

Barbara Binder, Geschäftsführerin der Kinderfreunde Steiermark, die die Kinderstadt vor über einem Jahrzehnt ins Leben gerufen haben und seither die Organisation übernehmen, zeigt sich erfreut über das ungebrochene Interesse: „Es wird nie langweilig und das Projekt hat sich zu einer professionellen Initiative entwickelt, die mittlerweile weit über die anfängliche Idee hinausgewachsen ist.“

Wie es in den kommenden Jahren mit Bibongo weitergehen soll? “Die Kinderstadt wird in Graz bleiben, und wir planen, zusätzlich zu Spielberg und Kapfenberg, zwei bis drei weitere Standorte in den Steirischen Regionen zu schaffen.”

