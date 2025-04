Fotobox von Tierwelt Herberstein: Tierische Momente im Stadtpark

Spiel und Freude lebten auf beim Familienfest 2025, das am Sonntag, dem 27. April, im malerischen Grazer Stadtpark stattfand, veranstaltet von MeinBezirk. GRAZ. Wie in den Vorjahren erstreckten sich die Aktivitäten des Bewegungslandes Steiermark von der Verkehrserziehung bis zur Passamtwiese. Diese Stationen boten den Besuchern die Möglichkeit, sich nicht nur zu bewegen, sondern auch spielerisch zu lernen und ihre sozialen Fähigkeiten zu fördern. Das Familienfest war eine bunte Mischung aus interaktiven Bewegungsstationen, kulinarischen Köstlichkeiten und dem beliebten Maskottchen Hansi von der Holding Graz. Besucher jeden Alters waren eingeladen, ihre Smartphones zu zücken und den Tag mit Freunden und Familie kameratechnisch festzuhalten. Siehe auch Bewegungsrevolution: Aktive Ostereiersuche in Graz Tierische Erinnerungen mit unserer Fotobox Um den Gästen auch analoge Erinnerungen an diesen besonderen Tag zu ermöglichen, stand erneut eine kreative Fotobox bereit, gesponsert von der Tierwelt Herberstein. Die Fotobox füllte sich schnell mit fröhlichen Gesichtern, die in den putzigen Kostümen tolle Erinnerungsfotos aufnahmen. Diese Erlebnisse sorgen dafür, dass die Erinnerungen an das Fest lange bestehen bleiben. Hast du das Familienfest im Stadtpark Graz besucht und warst bei der Fotobox der Tierwelt Herberstein? Dann schau unbedingt vorbei – vielleicht findest du ein Foto, das dich in fröhlicher Fangemeinschaft zeigt! Siehe auch Jetzt 15 % Rabatt sichern: Oster-Aktion bei der Wienerlied-Rathaus-Gala Mit freundlicher Unterstützung: Vorige◀︎

Nächste▶︎ Hier gibt’s den großen Nachbericht vom Familienfest-Auftakt: Das war das Familienfest im Grazer Stadtpark, ein Ereignis, das nicht nur lokalen Bewohnern, sondern auch Touristen viele unvergessliche Momente bot. Und hier findest du die besten Schnappschüsse aus dem Grazer Stadtpark: Die besten Schnappschüsse aus dem Grazer Stadtpark sind jetzt online! Lass die Erinnerungen an dieses fröhliche Ereignis noch einmal Revue passieren. Schau doch auch hier vorbei: MeinBezirk Familienfest auf der Burg Lockenhaus – eine weitere Veranstaltung, die Spaß für die ganze Familie bietet. Siehe auch Aikido in Semriach: Besondere Kampfkunst mit Training jeden Montag

