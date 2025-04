Fotogalerie: Die Highlights der Grazer Frühjahrsmesse 2025

Am Mittwoch, den 30. April 2025, wurde die Grazer Frühjahrsmesse offiziell eröffnet. MeinBezirk hat sich am Eröffnungstag ins Getümmel gestürzt und die besten Schnappschüsse in dieser Fotogalerie (zum Durchschauen Bilder anklicken) festgehalten.

GRAZ. Bei angenehmen 22 Grad Celsius und strahlend blauem Himmel zog es viele Grazerinnen und Grazer am Mittwoch zur Eröffnung der diesjährigen Frühjahrsmesse in den Stadtteil Jakomini. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Medien waren bei den offiziellen Feierlichkeiten anwesend, darunter Landeshauptmann Mario Kunasek, Stadtpolizeikommandant Thomas Heiland sowie die Stadträte Manfred Eber und Günter Riegler.

Die Messe bietet eine breite Palette an Aktivitäten und Unterhaltungsangeboten. In den Hallen sorgten heimische Sportvereine und ein Bereich für Nintendo-Fans für viel Spaß, während der Freibereich mit Zuckerwatte, Geisterbahn und dem beliebten „Tagada“-Karussell aufwartete.

Die Grazer Frühjahrsmesse hat noch bis Montag, den 4. Mai, geöffnet. Bei den aktuellen Wettervorhersagen empfiehlt sich ein Besuch am Donnerstag (Feiertag) oder Freitag (Fenstertag), um die vielfältigen Angebote zu erleben.

Teile deine Erinnerungen!

Weitere Infos zur Grazer Frühjahrsmesse 2025:

Die Frühjahrsmesse bringt eine Vielzahl bunter Erlebnisse nach Graz, von kulinarischen Köstlichkeiten über lokale Handwerkskunst bis hin zu spannenden Aktivitäten für die ganze Familie.

