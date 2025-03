Fotogalerie: Die schönsten Aufnahmen vom Fasching in der Grazer Innenstadt

Am Faschingdienstag feierten zahlreiche Närrinnen und Narren in der Grazer Innenstadt. MeinBezirk war vor Ort und hat die schönsten Momente in einer Fotogalerie festgehalten.

GRAZ/INNERE STADT. Die Faschingsfeierlichkeiten in der Grazer Innenstadt sind ein jährliches Highlight und ziehen sowohl Einheimische als auch Touristen an. Am Faschingsdienstag verwandelte sich die Herrengasse sowie das Bermudadreieck rund um den Glockenspielplatz einmal mehr in ein schillerndes Spektakel voller Musik und fröhlicher Stimmung.

Besonders die Kleinen waren von dem traditionellen Faschingsumzug begeistert, bei dem festlich geschmückte Wägen, einschließlich eines beeindruckenden Düsenjets aus den berühmten Top-Gun-Filmen, von der Grazer Oper bis zum Hauptplatz zogen. Lokale Musik- und Tanzgruppen sorgten für die passende Atmosphäre, während zahlreiche Straßenkünstlerinnen und -künstler das Publikum mit ihren Darbietungen fesselten.

Doch die Feierlichkeiten beschränkten sich nicht nur auf die Kinder. Der Mehlplatz füllte sich bereits am frühen Nachmittag mit fröhlichen Feiernden. MeinBezirk war mit der Kamera mitten im Geschehen, und die besten Fotos kannst Du hier betrachten (einfach auf die Bilder tippen und durchswipen).

Das könnte dich auch interessieren:

So fesch wurde am Bauernbundball 2025 gefeiert.

Das „seltsame“ Café Wolf in der Annenstraße.