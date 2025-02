Fotogalerie: Eindrücke vom Bauernbundball 2025

Am Freitag, dem 28. Februar, erstrahlte die Grazer Messe erneut als festlicher steirischer Festsaal: In traditioneller Tracht, begleitet von köstlicher Kulinarik und ausgelassener Stimmung, fand der 74. Steirische Bauernbundball statt. MeinBezirk war vor Ort und hat die besten Schnappschüsse in einer Bildergalerie für euch zusammengestellt. GRAZ/STEIERMARK. Der ausverkaufte Bauernbundball sorgte erneut für Freude und viele Tanzstunden. Festlich gekleidet in Dirndl und Lederhosen feierten Jung und Alt bis in die frühen Morgenstunden in der Grazer Messe. Dieses Jahr stand der größte Ball Europas unter dem Motto „Gesellig wird’s sein mit steirischem Wein“, und MeinBezirk bekam die einmalige Gelegenheit, hautnah an diesem feierlichen Ereignis teilzuhaben. Siehe auch Nach Paris: Auch Rom äußert Bedenken zum EU-Mercosur-Deal! Die Vielfalt der steirischen Tracht und Weintradition Der Bauernbundball bot eine hervorragende Gelegenheit für viele Gäste, ihre traditionelle Tracht zu präsentieren. Die Messe war in einer bunten Palette von Farben gefüllt, während die Gäste mit erlesenen Weinen und Bieren sowie exquisiten Speisen die Nacht feierten. Auf mehreren Bühnen unterhielten verschiedene Musikgruppen die Ballbesucher mit mitreißenden Klängen, die alle zum Tanzen einluden. Die Getränkewahl war ebenso festlich: Zahlreiche edle steirische Weine wurden ausgeschenkt – ein wahrhaft passendes Highlight des Abends. Insgesamt wurden vor dem Event 175 Weine von regionalen Winzern eingereicht und einer Blindverkostung unterzogen, die von der Weinbauschule Silberberg unter der geleiteten Fachkunde von Werner Luttenberger stattfand. Das kulinarische Hauptgericht des Abends war „gefüllte Rehpaprika“, die viele Gäste ins schwärmen brachte. Siehe auch Gewinne 1x2 Tickets für den Steintor Herrenchor im B72! Insgesamt verbrachten 16.000 Personen eine schwungvolle Nacht in der steirischen Landeshauptstadt, zelebrierend die Tradition und die Gastlichkeit der Steiermark. Schaut euch hier die besten Schnappschüsse des Abends an:

Weitere Bildergalerien des 74. Bauernbundballs:

