Fotogalerie: Unvergessliche Augenblicke beim USI-Fest 2025 in Graz

Das 38. USI-Fest hat den Sommer in der steirischen Landeshauptstadt Graz eingeläutet! Tausende von Studierenden konnten sich diesen jährlichen Höhepunkt im Eventkalender nicht entgehen lassen und versammelten sich am Abend des 20. Juni auf dem Gelände des Universitätssportzentrums nahe dem Rosenhain. Dieses Jahr war auch MeinBezirk.at anwesend, um viele besondere Momente in einer umfangreichen Bildergalerie festzuhalten.

GRAZ. Das traditionell ausgerichtete USI-Fest begann um 17 Uhr, nachdem es ursprünglich aufgrund tragischer Ereignisse an der BORG-Dreischützengasse verschoben werden musste. Die Veranstaltung war von einer Atmosphäre der Herzlichkeit und des Zusammenhalts geprägt, unter dem Motto: „Graz hilft“. Der Abend lockte Studierende aus ganz Österreich an, und die Vorfreude war spürbar.

Die Veranstalter rechnen jedes Jahr mit über 20.000 Besuchern, und dieses Jahr war keine Ausnahme. Auf fünf Bühnen boten über 20 verschiedene Live-Acts alles von Techno bis steirischer Volksmusik. Das abwechslungsreiche Programm sorgte für beste Stimmung und hielte die Gäste bis spät in die Nacht begeistert.

Zu den Highlights gehörten der beliebte Streetfood-Markt mit globalen Leckereien und das traditionelle Bierpong-Turnier, wobei diesmal sogar der Versuch gewagt wurde, einen Weltrekord aufzustellen. Darüber hinaus konnten die Teilnehmer in Unterhaltungselementen wie einem Surf-Simulator, einer Schminkstation und Fotoboxen viel Spaß erleben.

Vor dem Fest fand traditionell der 40. Kleeblattlauf statt, bei dem auch MeinBezirk.at Fotos gemacht hat.

