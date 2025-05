Fotowettbewerb: Im Biosphärenpark zählt nicht die Größe

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Biosphärenparks Wienerwald wird ein einzigartiger Fotowettbewerb veranstaltet, der sich auf die faszinierenden Details der Natur konzentriert. Alle Naturliebhaber und Hobbyfotografen aus Wien und Umgebung sind eingeladen, ihre beeindruckendsten Schnappschüsse einzureichen und ihre Perspektiven auf die verborgene Schönheit des Wienerwaldes zu teilen.



WIEN. Der Wienerwald ist während jeder Jahreszeit ein Ort voller Leben und Dynamik – insbesondere, wenn man die Kleinigkeiten betrachtet. Ob es sich um winzige Insekten handelt, die an einem verwitterten Ast emporkrabbeln, oder wild wachsendes Moos, das sich an einen Baumzweig schmiegt – die Details sind unbezahlbar. Um diese subtile Schönheit einzufangen, organisiert der Biosphärenpark Wienerwald einen Fotowettbewerb, der gezielt nach solchen naturnahen Momenten sucht.

Der Wettbewerb trägt den Titel „Naturschätze im Detail“ und fordert die Teilnehmer dazu auf, nicht die großen Landschaften, sondern die kleinen, oft übersehenen Details der Natur ins Bild zu setzen. Detailfotos und Makroaufnahmen ermöglichen es den Fotografen, die Feinheiten und faszinierenden Strukturen der Natur sichtbar zu machen. Solche Aufnahmen fördern nicht nur das Interesse an der Natur, sondern helfen auch, das Bewusstsein für ihren Erhalt zu schärfen, insbesondere in einer Zeit, in der der Klimawandel und die Urbanisierung die natürlichen Lebensräume bedrohen.

Die Teilnehmer haben bis zum Mittwoch, 18. Juni, Zeit, ihre besten Fotos einzureichen, die das 20-jährige Bestehen des UNESCO-Biosphärenparks ins beste Licht rücken. „Die wahre Schönheit der Natur zeigt sich nicht nur in der Weite, sondern auch in den kleinsten Details“, erklärt Andreas Weiß, der Direktor des Biosphärenparks. Er betont zudem die Wichtigkeit, beim Fotografieren respektvoll mit der Natur umzugehen und darauf zu achten, dass keine Tiere oder Pflanzen geschädigt werden.

Das gibt es zu gewinnen

Die Wettbewerbsteilnehmer können ihre Bilder über die Website des Biosphärenparks Wienerwald unter www.bpww.at einreichen. Die besten Werke werden sowohl von einer Fachjury als auch durch ein Publikumsvoting ermittelt, was die Vielfalt und Kreativität der Beiträge hervorhebt.

Auf die Gewinnerinnen und Gewinner warten attraktive Preise, darunter ein Fotoworkshop mit einem erfahrenen Naturfotografen, ein Restaurant-Gutschein, eine Jahreskarte für den Tiergarten Schönbrunn sowie eine Familienkarte für das Museum Niederösterreich. Darüber hinaus werden die drei besten Fotos auf Postkarten gedruckt, die die Schönheit des Wienerwaldes weiter verbreiten.

