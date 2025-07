FPÖ: Die besten Verdiener im Nationalrat enthüllt!

In der aktuellen Analyse der Nebentätigkeiten von Abgeordneten in Österreich zeigen die Zahlen ein bemerkenswertes Bild. An der Spitze stehen die FPÖ-Abgeordneten, die im Durchschnitt 1,9 Nebenjobs pro Kopf ausüben. Direkt dahinter folgen die Mandatare der ÖVP mit durchschnittlich 1,7 bezahlten Nebentätigkeiten. Im Gegensatz dazu haben die Grünen im Durchschnitt weniger als die Hälfte ihrer Abgeordneten, die einen bezahlten Job nebenbei haben. Die Verteilung der Nebentätigkeiten ist jedoch alles andere als gleichmäßig:

45 Abgeordnete haben keinen bezahlten Nebenjob.

74 Mandatare finden die Zeit für mehr als einen Nebenjob.

Der Spitzenreiter ist Axel Kassegger (FPÖ) mit 9 bezahlten außerparlamentarischen Funktionen, gefolgt von Andreas Minnich (ÖVP) mit 8.

Die Frist für die verpflichtende Meldung der Einkünfte aus diesen Nebentätigkeiten für das Jahr 2024 ist am Montag abgelaufen. Die Abgeordneten ordnen sich in eine von fünf Einkommenskategorien ein. Unter den 19 Abgeordneten, die in die höchste Einkommenskategorie fallen, sind Freiberufler und Manager dominierend. Hierzu zählen:

Notare wie Harald Stefan und Volker Reifenberger (beide FPÖ)

Rechtsanwalt Christian Ragger (FPÖ)

Apotheker Gerhard Kaniak (FPÖ)

Unternehmer Maximilian Weinzierl und Arnold Schiefer (beide FPÖ)

NEOS-Vertreter Karin Doppelbauer und Veit Dengler

Banker Christoph Pramhofer (NEOS)

Die restlichen Spitzenverdiener setzen sich aus Funktionären zusammen, darunter:

Norbert Nemeth (FPÖ), Klubdirektor

Kurt Egger, Generalsekretär des Wirtschaftsbundes

Peter Haubner, Vorsitzender des Genossenschaftsverbands und Unternehmer (ÖVP)

Gewerkschafter wie Barbara Teiber und Franz Jantscher, die einzigen Roten unter den Top-Verdienern.

Wahljahrbedingte Sonderfälle sind die ehemaligen Ministerinnen Karoline Edtstadler und Susanne Raab (beide ÖVP), Leonore Gewessler und Alma Zadic sowie Ex-Vizekanzler Werner Kogler (alle Grüne), die während der Regierungsbildung zusätzlich zum Nationalratsmandat vorübergehend noch das Ministerinnengehalt bezogen und daher in die höchste Einkommenskategorie fallen.

Durch die Neukonstituierung des Nationalrats im Oktober bezieht sich die Transparenzmeldung für 2024 bei den neugewählten Abgeordneten nur auf die Monate November und Dezember. Nach Abzug der ehemaligen Regierungsmitglieder fällt der Frauenanteil unter den Top-Verdienern erheblich: Nur zwei Frauen stehen 12 Männern mit Spitzenverdienst gegenüber.

In die zweite Einkommenskategorie fallen zahlreiche Mandatare, insgesamt 19, welche zusätzlich zum Abgeordnetengehalt von 10.350 Euro zwischen 8.001 und 12.000 Euro brutto monatlich verdienen:

Vier Abgeordnete kommen aus dem FPÖ-Klub

Sechs aus der ÖVP

Acht aus der SPÖ

Ein Abgeordneter aus dem NEOS-Klub

Die Mehrheit der zusätzlichen Bezüge im Parlament liegt jedoch in der mittleren Einkommenskategorie 3 (4.001 bis 8.000 Euro). Es gibt 41 Abgeordnete, die gar keine Nebeneinkünfte gemeldet haben, darunter auch Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) sowie die Klubobleute, die höhere Bezüge erhalten und einem Berufsverbot unterliegen.

Verhältnismäßig viele Abgeordnete ohne Zusatzeinkünfte sind im Grünen Klub zu finden, wo die Hälfte keinen bezahlten Nebenjob hat. Abgesehen von den damaligen Noch-Regierungsmitgliedern kommt kein Grüner Mandatar in die obersten drei Einkommenskategorien.

Über ein Drittel der Nationalratsabgeordneten ist zudem in der Kommunalpolitik engagiert – genau 62 Abgeordnete. 15 davon nehmen das Amt als Bürgermeisterin oder Bürgermeister wahr. Darüber hinaus sind die Abgeordneten auch ehrenamtlich sehr aktiv: Insgesamt 879 unbezahlte Nebentätigkeiten wurden für 2024 gemeldet. Das größte Engagement zeigen hier die Klubs:

ÖVP-Klub: 329 ehrenamtliche Funktionen

FPÖ-Klub: 242

SPÖ-Klub: 240

An der Spitze steht die ÖVP-Abgeordnete Elisabeth Scheucher-Pichler mit 18 ehrenamtlichen Positionen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nebentätigkeiten der Abgeordneten in Österreich ein facettenreiches Bild ergeben, in dem insbesondere die FPÖ und die ÖVP stark vertreten sind. Die unterschiedlichen Einkommenskategorien verdeutlichen zudem die wirtschaftliche Diversität innerhalb des Parlaments.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Nebentätigkeiten von Abgeordneten sowohl Chancen als auch Herausforderungen für die politische Transparenz und die öffentliche Wahrnehmung mit sich bringen.