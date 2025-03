FPÖ nahezu verdoppelt: Ergebnisse der Wirtschaftskammerwahl in Wien

Abseits des derzeit laufenden Wahlkampfs fanden die Wirtschaftskammer-Wahlen in Wien statt. Am Freitagabend wurde das vorläufige Ergebnis bekannt gegeben. Während der Wirtschaftsbund und der Wirtschaftsverband leicht verloren, konnten die Grüne Wirtschaft, Unos und die Freiheitlichen zulegen.

ÖSTERREICH/WIEN. Inmitten des aktuellen Wiener Wahlkampfs – die EU-Wahlen in der Bundeshauptstadt finden vorgezogen am 27. April 2024 statt – fanden vom 11. bis 13. März 2024 die Wirtschaftskammer-Wahlen statt. Die Unternehmerinnen und Unternehmer in Wien hatten die Möglichkeit, an 25 verschiedenen Wahllokalen ihre Stimme abzugeben oder per Wahlkarte teilzunehmen.

Wie die Wirtschaftskammer Wien (WKW) am Freitagabend mitteilte, ist die Stimmenauszählung der Wahlen nun abgeschlossen. Der VP-Wirtschaftsbund konnte seinen ersten Platz verteidigen, musste jedoch einen leichten Verlust im Stimmenanteil hinnehmen. Dies spiegelt sich auch in den Mandatsverteilungen wider, die einen Wandel in der politischen Landschaft der Wirtschaftskammer widerspiegeln.

FPÖ-Liste fast verdoppelt

Die Wahlbeteiligung in den 76 wählenden Fachorganisationen betrug laut WKW insgesamt 25,32 Prozent. Das vorläufige Ergebnis der Mandatsverteilung in den Fachorganisationen zeigt dabei eine signifikante Verschiebung:

Wirtschaftsbund: 695 Mandate

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband: 274 Mandate

Grüne Wirtschaft: 142 Mandate

Freiheitliche Wirtschaft: 92 Mandate

Unos: 72 Mandate

Sonstige: 12 Mandate

Die Kammer weit nach Stimmenanteilen:

Wirtschaftsbund: 50,2 Prozent (2020: 54,0 Prozent)

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband: 16,5 Prozent (2020: 20,0 Prozent)

Grüne Wirtschaft: 15,7 Prozent (2020: 14,6 Prozent)

Unos: 9,0 Prozent (2020: 5,7 Prozent)

Freiheitliche Wirtschaft: 7,2 Prozent (2020: 3,7 Prozent)

Sonstige: 1,4 Prozent (2020: 2,0 Prozent)

WKW-Präsident Walter Ruck äußerte sich positiv zum Verlauf der Wahlen und lobte die Zusammenarbeit innerhalb der Kammer: „Ich bedanke mich für den fairen Wahlkampf und insbesondere für die herausragende Kooperation, die wir in der Wirtschaftskammer Wien pflegen.“

Letzte Wahl 2020

Er gratulierte dem Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband zur Mandatsmehrheit in den Fachgruppen Gastronomie und Werbung sowie der Grünen Wirtschaft zu ihren Zuwächsen. Besonders bemerkenswert ist der Fortschritt von Unos und der Freiheitlichen Wirtschaft, die bei diesen Wahlen erstmals flächendeckend in Wien antreten konnten.

Die Wirtschaftskammer-Wahlen finden alle fünf Jahre statt und werden als sogenannte Urwahlen durchgeführt, bei denen die Mitglieder der Fachgruppenausschüsse und Fachvertreter ihre Vertreter direkt wählen. Die übrigen Kollegialorgane werden gemäß den Ergebnissen dieser Urwahlen durch indirekte Wahlen bestimmt.

