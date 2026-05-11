FPÖ-Naturschutzreferenten fordern mehr Flexibilität bei europäischen Naturschutzvorgaben

FPÖ-Naturschutzreferenten fordern mehr regionalen Spielraum bei EU-Vorgaben

Vereinheitlichte Naturschutzvorgaben der Europäischen Union stoßen bei freiheitlichen Naturschutzreferenten auf Kritik. Sie verlangen mehr Entscheidungsspielraum für die Länder bei der Umsetzung.

Im Zentrum der Kritik steht nach Angaben der Freiheitlichen eine ihrer Ansicht nach unzureichende Berücksichtigung regionaler Unterschiede sowie hohe Kosten im Zusammenhang mit der EU-Wiederherstellungsverordnung.

Kritik an einheitlichen EU-Regeln

Die freiheitlichen Naturschutzreferenten bemängeln, dass die EU-Vorgaben regionale Gegebenheiten zu wenig einbeziehen. Sie fordern mehr Gestaltungsspielraum für die Länder, um Kosten und Umsetzbarkeit besser steuern zu können. Nach ihrer Darstellung erhöhen starre Vorgaben aus Brüssel den finanziellen Aufwand.

Landeshauptmann-Stellvertreter und Naturschutzreferent in Oberösterreich, Manfred Haimbuchner (FPÖ), erklärte, Naturschutz könne nicht aus der Distanz verordnet werden. Unterschiedliche Landschaften, Lebensräume und wirtschaftliche Strukturen erforderten aus seiner Sicht differenzierte Lösungen. Einheitliche EU-Vorgaben, die regionale Unterschiede ignorierten, gefährdeten nach seinen Worten die Umsetzbarkeit und letztlich auch die Akzeptanz des Naturschutzes. Lösungen müssten zu den ökologischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten der Regionen passen.

Pressekonferenz in Oberösterreich

Haimbuchner trat am Montagvormittag gemeinsam mit freiheitlichen Naturschutzreferenten aus Salzburg, Niederösterreich und der Steiermark vor die Medien. An der Pressekonferenz nahmen demnach Hannes Amesbauer als Naturschutzreferent der Steiermark, Marlene Svezek als Naturschutzreferentin Salzburg, Manfred Haimbuchner als Naturschutzreferent Oberösterreich und Susanne Rosenkranz als Naturschutzreferentin Niederösterreich teil.

Bei diesem Auftritt forderte Haimbuchner unter anderem mehr regionalen Spielraum bei Naturschutzvorgaben. Renaturierungsprojekte müssten regional erfolgen, sagte er. Solche Projekte gebe es bereits, sie seien keine Erfindung der Europäischen Union.

EU-Wiederherstellungsverordnung im Fokus

Die EU-Wiederherstellungsverordnung ist im August 2024 in Kraft getreten. Sie verpflichtet die Mitgliedsstaaten, bis Herbst 2026 nationale Wiederherstellungspläne vorzulegen. Bis 2030 sollen auf 30 Prozent der Flächen Maßnahmen zur Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme eingeleitet werden. Schätzungen zufolge sollen die Kosten für die Renaturierung auf europäischer Ebene rund 150 Milliarden Euro betragen.

Die Freiheitlichen kritisieren an der Verordnung insbesondere die hohen Kosten und eine aus ihrer Sicht mangelnde Anpassungsfähigkeit an regionale Gegebenheiten. Haimbuchner bezeichnete die Vorgaben und Maßnahmen der Verordnung in dieser Dimension als unerfüllbar. Die Ziele der Europäischen Union im Bereich Renaturierung seien an sich nicht schlecht, würden aber vom Schreibtisch aus verordnet und seien in der Praxis schwer oder kaum umsetzbar. Wenn überhaupt, seien sie nur mit verhältnismäßig hohem Aufwand umsetzbar, sagte er.