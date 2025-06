FPÖ Parteitag: Kunasek Erneut an der Spitze – Was erwartet uns?

News

/APA/

Donnerstag, 26.06.25, 21:30:59

Am Freitagabend, den 27. Juni 2025, hält die steirische FPÖ ihren Parteitag in der Halle A der Messe Graz ab. Dies stellt einen bedeutsamen Moment dar, da es der erste Parteitag der Freiheitlichen ist, nachdem sie die Landeshauptmannschaft gewonnen haben. Der Veranstaltung liegt ein klar strukturierter Ablauf zugrunde, der die Berichterstattung und die Ansprache von Landesparteichef Mario Kunasek umfasst. Er wurde nach der Landtagswahl im November 2024 zum Landeshauptmann gewählt. Des Weiteren steht die Wiederwahl Kunaseks auf der Agenda, wobei er als unumstritten gilt. Weitere Wahlen umfassen: Seine Stellvertreter

Das Landesparteipräsidium

Den Landesparteivorstand











APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU













Beim 35. ordentlichen Landesparteitag der steirischen FPÖ, der am 14. Mai 2022 in Graz stattfand, wurde Kunasek – damals noch Klubchef im Landtag – mit beeindruckenden 96,6 Prozent der Stimmen als Parteichef bestätigt. In seiner damaligen Ansprache verkündete er die klare Zielsetzung, bei der Landtagswahl 2024 wieder in der Landesregierung vertreten zu sein. Diese Zielvorgabe scheint, angesichts der nachfolgenden Entwicklungen, erreicht worden zu sein. Kunaseks Freiheitliche und die zuvor dominierende steirische ÖVP hatten sich relativ schnell auf eine blau-geführte Koalition geeinigt, was weitreichende politische Veränderungen in der Steiermark mit sich brachte.

Es ist erwähnenswert, dass Bundesparteichef Herbert Kickl aufgrund familiärer Gründe nicht anwesend sein wird. Dies könnte für die Partei sowohl Herausforderungen als auch Chancen bedeuten, da die Teilnahme des Bundesparteichefs in der Vergangenheit oft als bedeutender Motivator für die Mitglieder und Wähler angesehen wurde.