Frauen-Bundesliga im Gewichtheben: WKG Öblarn/AV Graz strebt erneut den dritten Platz an!

Spannendes Duell am Samstag, den 29. März, ab 16 Uhr in der Ing. Peter Schnabl Halle in Lochen am See!

Hier treffen zunächst fünf Teams der Damen Nationalliga aufeinander, gefolgt von einem mit Spannung erwarteten Wettkampf der Damen-Bundesliga, an dem sechs Teams teilnehmen werden. Das Event verspricht, ein wahres Highlight für alle Gewichtheberbegeisterten zu werden und bietet eine hervorragende Gelegenheit, die talentierten Athletinnen in Aktion zu sehen. Es ist erwähnenswert, dass die Anzahl der Teams im Bereich Damengewichtheben begrenzt ist, da einige Vereine Prioritäten auf die Mixed-Ligen setzen. Dies führt zu einer reduzierten Teilnehmerzahl, wenn man bedenkt, dass bei den elf Teams in der Bundes- und Nationalliga Oberösterreich, Wien, Steiermark, Niederösterreich und Tirol vertreten sind.

Favoriten um die Spitzenplätze: VÖEST und Lochen

Die Titelverteidiger des SK VÖEST Linz, unter der Leitung von Nationaltrainerin Vici Hahn, sind ohne Zweifel die Favoriten in der Damen-Bundesliga. Sie können auf eine starke Aufstellung zählen, darunter die talentierte Österreicherin Skye Tappeiner und die 17-jährige Ukrainerin Veronika Honcharova, die gerade mit ihrer U17-Mannschaft bei der EM 2024 Bronze gewonnen hat. Auf der anderen Seite wird auch die Union Lochen, angeführt von der punktstärksten Gewichtheberin Österreichs, Dr. Paula Zikowsky, als ernsthafter Herausforderer betrachtet. Zikowsky, die bereits an zwei Europameisterschaften und einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat, wird ihr Debüt in der Damen-Bundesliga im Dress der Union Lochen geben. Sie wird unterstützt von talentierten Teamkolleginnen wie Lena Raidel, Jessica Stauceanu und Petra Schmutzer. VÖEST hat mit den besten Leistungen des Jahres 2024 von 692 Punkten und Lochen mit 681 Punkten hohe Maßstäbe gesetzt, was auf aufregende Wettkämpfe in den bevorstehenden drei Runden schließen lässt.

Kampf um Platz drei: WKG Öblarn/AV Graz vs. KSV Rum

Um den dritten Platz zeichnet sich ein spannendes Duell zwischen der WKG Öblarn/AV Graz und KSV Rum ab. Die WKG Öblarn/AV Graz, die im Jahr 2024 den dritten Platz belegte, tritt mit Dr. Anna Zwietasch, Leonie Bernhard, Melanie Stumpf und Verena Grundner an. Obwohl sie durch ihre Punktzahlen favorisiert sind, sollte der KSV Rum mit seiner starken Mannschaft, zu der U23 EM Teilnehmerin Victoria Steiner, die CrossFit-Umsteigerin Elisabeth Thönig und Laura Birklbauer gehören, nicht unterschätzt werden. Die Tiroler sind entschlossen, alles daranzusetzen, um sich in dieser Saison vor der WKG Öblarn/AV Graz zu positionieren.

Ebenfalls im Rennen um den dritten Platz ist der FAK Goliath Wien, der mit Neuzugang Nadja Grossmann spannend wird. Auch die zweite Mannschaft der Union Lochen könnte durch ihre bisherigen Ergebnisse Aufsehen erregen, hat jedoch im Vergleich zur Spitze keine realistischen Siegchancen.

Der Kader der WKG Öblarn/AV Graz:

Verena Grundner, Leonie Bernhard, Dr. Anna Zwietasch, Melanie Stumpf, Leona Grundner, und Marie Grundner.