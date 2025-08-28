Frauenfußball und Unterhaus: Am Wochenende wird jenseits des Derbys gespielt

Frauenfußball und Unterhaus
Am kommenden Wochenende findet abseits der großen Derbys eine Vielzahl von spannenden Fußballpartien statt.
Abseits der Admiral Bundesliga rollt auf heimischen Sportplätzen wieder das runde Leder. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der spannendsten Partien, die am Freitag, Samstag und Sonntag stattfinden.
Freitag, 29. August
- 19 Uhr: SC Unterpremstätten – GAK Amateure (OLM)
- 19 Uhr: USV Mooskirchen – SV Andritz (OLM)
- 19 Uhr: SVU Liebenau – GSC (ULM)
- 19 Uhr: JSV Mariatrost – Laßnitzhöhe II (1. Kl. MA)
- 19 Uhr: Fernitz-Mellach – SV Justiz Graz (1. Kl. MB)
- 19 Uhr: SV Straßgang – SC Unterpremstätten II (1. Kl. MB)
- 20.30 Uhr: First Vienna FC – Sturm Graz (BL Frauen)
Samstag, 30. August
- 16 Uhr: USC Landhaus – Union LUV Graz (2. Liga Frauen)
- 19 Uhr: LUV Graz – FC Gratkorn II (1. Klasse Mitte A)
Für Radsportliebhaber findet am Samstag das Altstadtkriterium um 14.30 Uhr am Burgring statt.
Sonntag, 31. August
- 11 Uhr: Wacker Innsbruck – GAK (2. Liga Frauen)
- 14.30 Uhr: SVZ Liebenau II – SV Gössendorf II (1. Kl. MB)
- 17 Uhr: ASV Gösting – GSC II (1. Kl. MA)
- 17 Uhr: SK Fürstenfeld/GAK Frauen – FSG Pinggau/Friedberg-Schäffern (LL Frauen)
- 17 Uhr: SVU Liebenau Damen – FC Oberes Feistritztal (LL Frauen)
Besondere Ereignisse: Interessierte können Stadionführungen und Freikarten für Kinder gewinnen!
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, einige der besten Talente im Frauen- und Männerfußball zu beobachten, während die lokalen Ligen in vollem Gange sind!
Info: Aus öffentlich zugänglichen Quellen – ohne Angaben auf Gewähr!